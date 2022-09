Article publié le 15/09/2022 à 01:00 | Lu 91 fois Kit WC Hygienict : une révolution de l'hygiène intime des ainés en perte d'autonomie





On le sait, la précarité hygiénique touche de nombreuses personnes isolées en perte d’autonomie. Et, malgré les visites à domicile des soignants et auxiliaires de vie, la difficulté est grande face aux équipements peu adaptés à une toilette intime efficace. Dans ce contexte, Setan, infirmière libérale, a créé Hygienict, un kit WC qui s’installe simplement dans les toilettes pour bénéficier d’une hygiène intime efficace, naturelle et écologique grâce à un simple jet d’eau.

En 2020, Setan rejoint le libéral, ne se retrouvant plus dans son métier à l’hôpital. « Les soins à domicile sont vraiment le cœur du métier à mon sens, car ils sont au plus proche du quotidien des patients et de leur entourage », explique-t-elle.



Mais en intervenant chez ses patients, elle a souvent été frustrée par la question de l’hygiène. Notamment de l’hygiène intime. A domicile, soit les salles de bain et WC sont inadaptés, soit les patients sont dans l'incapacité physique de se nettoyer correctement après leur besoin tout au long de la journée.



C’est pendant un séjour à Antalya, en Turquie, qu’elle découvre que tous les WC sont équipés de systèmes permettant une hygiène par l’eau. Immédiatement, Setan réalise que ce système simple à installer offrirait une aide à certains de ses patients.



Elle décide alors d’en faire bénéficier le plus grand nombre. Sans aucun bagage marketing, vente ou communication, elle crée sa start-up, puisant ses ressources sur internet et effectuant des formations par ses propres moyens.



Dans un premier temps, elle souhaite développer la marque Hygienict auprès des personnes dépendantes, puis, plus largement, dans tous les foyers français. Plus concrètement, il s’agit d’un kit WC monobloc qui s’insère entre la cuvette et l’abattant des toilettes et propose deux fonctions de lavage par jet d’eau : lavage avant et lavage arrière.



Il se met en marche grâce à une commande située sur le côté droit de l’appareil, qui permet également de régler la pression de l’eau. Le kit n’a pas besoin d’électricité pour fonctionner : l’eau est propulsée vers les buses grâce à la pression des canalisations. Il se raccorde à l’eau de ville et se nettoie avec une serviette en microfibre humidifiée.



Le kit comprend un insert monobloc, un flexible de 90 cm en acier inoxydable, un raccord en laiton et un joint. Le tout s'adaptant parfaitement à toute la robinetterie française. Compter 119 euros.









