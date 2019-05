Article publié le 07/05/2019 à 09:17 | Lu 210 fois Keanu Reeves, 54 ans, égérie de Saint Laurent Cela fait déjà une quinzaine d’années que les grandes marques, et notamment les plus luxueuses, ont commencé à employer des stars « seniors » dans leurs campagnes de communication. Dernière en date ? Saint Laurent (groupe Kering) qui a choisi l’acteur Keanu Reeves, 54 ans, pour incarner sa ligne masculine de l’automne prochain.

L’annonce a été faite la semaine dernière, comme c’est souvent le cas de nos jours, par le biais des réseaux sociaux. C’est donc la star canadienne de Matrix et plus récemment de la saga John Wick, qui va incarner l’homme Saint Laurent pour l’automne-hiver prochain.



Les clichés de David Sims, très classiques, sont en noir et blanc. L’acteur avec une barbe de plusieurs jours et des cheveux longs porte deux looks différents, signés du créateur Anthony Vaccarello pour Saint Laurent.



La première photo montre la star arborant une veste de costume à rayures, une chemise sombre, et des lunettes de soleil type aviateur. La seconde montre Keanu Reeves en jeans et veste en cuir.



Le fait est que ces vêtements lui vont parfaitement bien et que cet immense acteur, qui sait se faire discret dans sa vie privée, correspond parfaitement au style de la marque. On l’imagine très bien porter ces looks dans la vie de tous les jours.



Cette nouvelle campagne dans le domaine des produits de luxe illustre bien le fait que les grandes marques hésitent de moins en moins à mettre en scène des seniors –certes très glamour et souvent très célèbres- pour vanter les mérites de leurs produits. A part Saint Laurent, Zegna, Brioni, Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Prada ou encore Cartier l’ont déjà fait. Et la liste commence à être longue puisque cette tendance dure depuis une quinzaine d’années déjà.



Et le fait est qu’elles ont raison. En effet, de plus en plus de quinquas/sexas ne se retrouvaient plus du tout dans les publicités et par conséquent, ne se sentaient plus visés par les produits proposés… Or, même si tous les seniors ne sont pas riches –loin de là-, les plus de 50 ans représentent tout de même une clientèle incontournable dans le domaine du luxe !











Dans la même rubrique : < > Service-public.fr : se simplifier la vie... administrative avec le compte personnel Chiens et chats : attention aux parasites !