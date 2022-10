Article publié le 21/10/2022 à 01:00 | Lu 29 fois KEF lance son casque sans fil anti-bruit MU7 conçu par Ross Lovegrove





KEF poursuit son travail aux côtés du designer visionnaire Ross Lovegrove pour concevoir le Mu7. Réputé pour son approche innovante et ses formes fluides et sculpturales, Lovegrove a créé ici un casque supra-auriculaire au design raffiné, qui s’intègre harmonieusement à la collection Ross Lovegrove de KEF.





Disponible en deux coloris élégants, gris argenté et gris anthracite, le casque Mu7 présente une construction ergonomique en aluminium, conçue avec précision.



Un bandeau léger et durable assure une étanchéité acoustique parfaite, avec une pression minimale sur l’oreille. Les coussinets en mousse à mémoire de forme épousent la forme de la tête, améliorant ainsi la suppression passive et active du bruit et la réponse des basses. Une rotule au-dessus des oreillettes permet de faire pivoter et d’aplatir le casque, idéal pour un transport compact.



Un pavé tactile capacitif situé sur l’oreillette droite permet aux utilisateurs de répondre aux appels, de sauter des pistes et de régler le volume par une série de tapotements et de balayages intuitifs. Lovegrove précise : “Ce casque est comme une extension de vous-même. Quelle est la meilleure interface ? Votre doigt. C’est comme si vous mettiez votre main sur vos oreilles, il y a cette élégance gestuelle”.



Mis au point par les experts en ingénierie de KEF, le casque Mu7 intègre une technologie de codec améliorée pour offrir la qualité sonore haute résolution immédiatement reconnaissable de KEF, sans fil. Dans chacun des écouteurs fermés se trouve un haut-parleur dynamique à large bande pour une performance audio parfaite révélant les détails acoustiques les plus subtils.



La technologie sophistiquée Smart Active Noise Cancellation utilise plusieurs filtres pour capturer le son ambiant, avant d’appliquer un algorithme spécialisé pour cibler les fréquences individuelles.



Pour les appels téléphoniques en mains libres, la technologie Clear Voice Capture (cVc) isole la voix du locuteur et minimise tous les autres bruits captés par le microphone, garantissant ainsi des appels d’une clarté cristalline, quel que soit l’environnement.



Tablez sur jusqu’à 40 heures d’utilisation complète avec une seule charge, 8 heures d’utilisation avec une charge rapide de 15 minutes. Pour ceux qui préfèrent la lecture filaire, une connexion audio de 3,5 mm est également disponible.



Source Lovegrove a précédemment travaillé avec la marque pour concevoir les enceintes Muon, les enceintes portables Muo et les écouteurs Mu3. Ce casque MU7 proposé à 399 € sera disponible fin novembre 2022.







