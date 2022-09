Article publié le 06/09/2022 à 08:35 | Lu 277 fois Journée nationale des aidants le 6 octobre : l'Agirc-Arrco agit contre l'isolement des aidants





À l’occasion de la journée nationale des aidants qui se tiendra le 6 octobre prochain, l’Agirc-Arrco organise en ligne et dans 31 villes en France des événements pour s’informer sur les différentes solutions d’accompagnement et de répit mises à la disposition de ces personnes apportant leur aide au quotidien à un proche âgé, malade ou en situation de handicap.

Entre 8 et 11 millions de personnes aident régulièrement leurs proches âgés, malades ou en situation de handicap.



On estime aussi que 60% des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap sont aidées par un ou plusieurs proches. Et 44% des aidants font part de difficultés à concilier leur rôle avec leur vie professionnelle.



« Une fois que le diagnostic tombe, l’aidant se sent généralement seul et à court d’information pour assurer la prise en charge du proche aidé. Dans le cadre de son action sociale, le régime Agirc-Arrco améliore le quotidien des aidants, en facilitant notamment l’accès aux solutions d’accompagnement » commente Frédérique Decherf, directrice de l’Action sociale Agirc-Arrco.



Mercredi 21 septembre 10h-11h30 : une conférence nationale ouverte à tous

Quel(s) relai(s) pour être accompagné ? Comment se former ? Comment aménager son quotidien et sa vie professionnelle ? Que faire face aux aléas de la maladie ? Comment prévenir l’épuisement ? Quelles solutions de répit ?



Retransmise en direct sur la chaine YouTube Agirc-Arrco, la conférence Parcours de vie – Parcours d’aidants sera co-animée par Anne Malouli Dohr, médecin généraliste, spécialiste du vieillissement, fondatrice de l’entreprise sociale et solidaire Haltemis et le docteur Vincent Valinducq, médecin généraliste, chroniqueur dans l’émission Télématin et aidant.



Avec les contributions d’experts du sujet, issus du régime Agirc-Arrco et de témoins clés, l’événement apportera des réponses concrètes et pratiques aux questionnements et besoins majeurs qui se présentent tout au long du parcours d’un aidant.



Jeudi 6 octobre : 31 manifestations en région

Forums, conférences, ateliers, ciné-débats ou encore théâtre : les professionnels de l’action sociale territoriale Agirc-Arrco organisent ou organisent dans 31 villes en France, avec les acteurs locaux, des sessions d’informations accessibles à tous.



Des professionnels de l’aidance et du monde médical seront présents pour répondre aux questions des aidants et informer sur les parcours de soutien existant pour chaque situation.



Engagés depuis plusieurs années dans l’accompagnement des aidants salariés, le régime Agirc-Arrco et les groupes de protection sociale, proposent des solutions toute l’année pour faciliter l’accès à l’information des aidants et agir en soutien.









Dans la même rubrique < > Proches aidants : accès au congé et à l'allocation journalière simplifiés "Ensemble pour l'autonomie" : la nouvelle campagne d'information de la CNSA