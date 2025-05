Joe Biden atteint d’un cancer de la prostate déclaré à un stade avancé : ce qu'il faut en retenir L’ancien président américain Joe Biden, 82 ans, a annoncé le 18 mai 2025 être atteint d’un cancer de la prostate agressif avec métastases osseuses. Une révélation qui soulève des questions sur le dépistage et la transparence médicale, notamment chez les seniors. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 21 Mai 2025 à 09:26

Un diagnostic tardif et préoccupant Le 18 mai 2025, le bureau de Joe Biden a révélé qu’il souffrait d’un cancer de la prostate de grade 5, avec un score de Gleason de 9, indiquant une forme très agressive de la maladie. À ce stade, le cancer a déjà métastasé jusqu'aux os, ce qui correspond à un stade 4 sur 5, selon la nouvelle nomenclature internationale communiquée aux patients. Le diagnostic a été posé après l’apparition de symptômes urinaires et la découverte d’un nodule prostatique lors d’un examen médical de contrôle.



Selon son entourage (...), Biden n’aurait pas été diagnostiqué avant le 16 mai 2025. Son dernier test PSA (antigène prostatique spécifique) remonterait à 2014, période à laquelle il avait 71 ans. Les résultats n'ont jamais été rendus publics.





Il convient de noter qu'aux États-Unis, les recommandations médicales déconseillent généralement le dépistage systématique chez les hommes de plus de 70 ans, en raison des risques de surdiagnostic et de traitements inutiles.



Traitements envisageables et perspectives Bien que le cancer de Joe Biden soit déjà à un stade très avancé, il reste sensible aux hormones, ce qui permet d’envisager des traitements pour ralentir sa progression. Dans son cas, les options incluent, selon l'étendue et la localisation du foyer principal de cellules cancéreuses :



L'hormonothérapie : réduction des niveaux de testostérone pour freiner la croissance tumorale.

La chimiothérapie : utilisation de médicaments pour cibler les cellules cancéreuses.

La radiothérapie ciblée : application de rayonnements pour détruire les cellules cancéreuses.

Les experts estiment que, malgré la gravité, une gestion efficace peut permettre une qualité de vie acceptable pendant quelques années.



L'autre facteur prépondérant reste bien évidemment l'état de santé général de M.Biden et la capacité de lutter d'un organisme âgé de 82 ans déjà usé par la vie, comme chacun a pu le constater à maintes reprises durant son mandat à la Maison Blanche...



Réactions politiques et médiatiques L’annonce a suscité des réactions variées, fort logiquement. Si de nombreuses personnalités, dont Donald Trump et Kamala Harris, ont immédiatement exprimé leur soutien à l'ancien Président, certains critiques -notamment dans les cercles conservateurs- ont saisi l'occasion pour évoquer une possible dissimulation de l’état de santé de Biden durant sa présidence . Comme chacun le sait en politique, tous les coups sont permis.



On notera que de nombreux médecins spécialisés ont également exprimé leur étonnement quant à la découverte tardive d’un cancer de la prostate à un stade aussi avancé ... Un questionnement qui gagne aussi tous ceux qui ont été confronté un jour à cette maladie, directement ou par personne interposée.

Implications pour les seniors et dépistage Le cas de Joe Biden met un coup de projecteur bien involontaire sur les défis du dépistage du cancer de la prostate chez les hommes.



En France, la Haute Autorité de Santé recommande une information éclairée des patients sur les bénéfices et les risques du dépistage par PSA, sans préconiser de dépistage systématique. Il est donc essentiel que chaque individu discute avec son médecin des options de dépistage, en tenant compte de son âge, de ses antécédents familiaux et de son état de santé général .



Votre serviteur, par exemple, a été diagnostiqué cette année comme étant atteint d'un cancer de la prostate de stade II à l'âge de 59 ans, de manière totalement fortuite.



Sensibilisé par cette question -à force de la traiter ce sujet depuis plus de 22 ans sur Senioractu.com, j'ai en effet pris l'initiative de demander un contrôle des PSA à mon médecin généraliste, l'année dernière à la même époque. Une simple analyse de sang, qui à démontré à la surprise générale (il n'y avait aucun signe avant-coureur de la maladie) - que mon taux de PSA était celui d'un homme de 70 ans, soit de 10 ans mon aîné ! Un résultat qui laissait peu de doute sur la présence d'une possible lésion cancéreuse découverte à un stade précoce.



Trois PSA, une IRM et une biopsie plus tard, le verdict tombait : cancer de la prostate de stade II, avec la présence d'un taux de 5% de cellules cancéreuses agressives (cf celles du Président Biden).



La conclusion de cette histoire personnelle démontre ainsi toute l'importance et la pertinence d'un dépistage précoce.



Pris à temps, le cancer de la prostate est un cancer de bon pronostic, avec des traitement adaptés et de moins en moins invalidant.



Dans mon cas, la décision collégiale a été de suivre l'évolution de la maladie (on parle alors de protocole de "surveillance active") avec des points de contrôle réguliers, afin de déterminer le moment à partir duquel il faudra entreprendre tel traitement ou tel autre ; plutôt que d'attaquer "bille en tête" des traitements non seulement couteux mais qui ne sont pas sans effets secondaires importants. L'idée maîtresse est donc bien de déclencher le ou les traitements nécessaires au bon moment ; ni trop tôt, ni trop tard, en tenant compte des spécificités physiques, biologiques et psychologiques de chaque patient.



Car diagnostiqué trop tardivement , comme c'est le cas pour Joe Biden, les métastases gagnent les tissus environnants et c'est la porte ouverte à une généralisation du cancer (par voie osseuse le plus souvent), condamnant à terme les patients qui en sont atteints.



Un conseil donc : passé la cinquantaine, demandez à votre médecin de contrôler votre taux de PSA tous les deux à trois ans ; vous m'en remercierez !



Le diagnostic de Joe Biden rappelle l’importance d’une surveillance médicale adaptée et personnalisée, surtout chez les seniors. Il souligne également la nécessité d’une transparence accrue concernant la santé des personnalités publiques, afin de maintenir la confiance du public sur cette question de santé publique.