Article publié le 29/10/2021 à 10:17 | Lu 912 fois Jeannie Longo, 63 ans : championne du monde contre la montre !





A près de 63 ans, la cycliste grenobloise Jeannie Longo-Ciprelli a gagné le 9 octobre dernier à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) le Championnat cycliste contre la montre ! Elle affiche désormais 59 titres nationaux, 14 titres de championne du monde et un titre olympique. Tout simplement l’une des plus grandes sportives françaises ! Bravo et cocorico !

Jeannie Long-Cirprelli… Infatigable battante. En effet, à près de 63 ans (son anniversaire est le 31 octobre), la cycliste grenobloise a gagné lors du week-end du 8-9 octobre dernier à Sarajevo le Championnat Grandfondo du contre la montre devant ainsi la championne du monde dans cette discipline et lui permettant d’endosser une fois encore, le célèbre maillot arc-en-ciel.



La Française s’est imposée dans sa catégorie d’âge (60-64 ans) avec un chrono de 31,54 minutes, écrasant la concurrence, souvent bien plus jeune ! Certaines pourraient être ses filles…



Cette sportive hors catégorie et à la longévité légendaire (quarante ans de compétitions) affiche désormais à son palmarès : 59 titres nationaux, 14 titres de championne du monde et un titre olympique.



A l'origine pourtant, Jeannie Longo se destinait plutôt à une carrière dans le ski alpin. C'est également une pianiste émérite, elle a d'ailleurs participé pendant six ans au concours annuel international de piano de Besançon (69/75).



Titulaire d'une Maîtrise de GEA et d'un DESS en droit et économie du sport, elle est aussi professeur d'éducation physique depuis 1987, conseiller technique national (CTN) de cyclisme depuis 1991 et adjointe au maire de Grenoble jusqu'en 95. Elle sera par ailleurs élue en 1987 « championne des champions », puis « sportif européen de l'année » en 1989 et « sportive du siècle » en 2000.



Parmi ses distinctions officielles, citons : citoyenne d'honneur du Texas, médaillée d'or de la Jeunesse et des Sports, Officier de la Légion d'Honneur en 1996, Commandeur dans l'Ordre National du Mérite en 2000, etc.



Au fait, il parait que sa mère a pratiqué le ski jusqu'à l'âge de 80 ans.









