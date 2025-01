Jean-Marie Le Pen décède à l'âge de 96 ans Jean-Marie Le Pen, figure emblématique de l'extrême droite française et fondateur du Front National, s'est éteint à l'âge de 96 ans. Sa disparition, annoncée ce matin par ses proches à l'AFP, marque la fin d'une époque dans le paysage politique français. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 07/01/2025

Né en 1928, Jean-Marie Le Pen a été de tous les combats de l'extrême droite depuis l'après-guerre. Élu député à seulement 27 ans, il devient le plus jeune législateur de France et ne cessera dès lors d'influencer la scène politique.



Sa carrière politique est jalonnée de moments forts : cinq candidatures à l'élection présidentielle – toutes infructueuses – dont une qui le mène au second tour en 2002, provoquant un sursaut national pour faire barrage à l'extrême-droite aux portes de l'Élysée. Il siège également au Parlement européen jusqu'en 2019, année où il se retire finalement de la vie publique.



Jordan Bardella, actuel président du Rassemblement National (RN), parti héritier du Front National rebaptisé par Marine Le Pen, a rendu hommage à celui qui "a toujours servi la France en défendant son identité et sa souveraineté". Des hommages qui sont cependant loin d'être unanimes.



Accusé tout au long de sa vie d'avoir pratiqué la torture pendant la guerre d'Algérie – ce qu'il a reconnu un temps avant de finalement se rétracter – Jean-Marie Le Pen a également été condamné pour ses propos minimisant l'importance des chambres à gaz nazies. Ces déclarations lui ont valu plusieurs amendes pour contestation de crimes contre l'humanité.



Malgré les controverses et ses résultats politiques souvent restés modestes sur le plan national, Jean-Marie Le Pen a su maintenir sa présence et son influence au cœur de l'extrême droite française une cinquantaine d'année durant. Sa fille Marine a repris le flambeau en modernisant le parti et en adoucissant son discours pour gagner un électorat plus large. Sous sa direction, le Rassemblement National est arrivé très près du pouvoir lors des élections législatives de 2022 puis à nouveau lors des scrutins de 2024 et se retrouve désormais aux portes du pouvoir, pesant déjà de tout son poids sur les bancs de l'Assemblée Nationale.



La mort de Jean-Marie Le Pen clôt un chapitre de l'histoire politique française des 50 dernières années ; un chapitre marqué par l'influence indéniable de cette personnalité politique controversée sur des questions sociétales qui continuent à diviser la société française.









