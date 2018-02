Jardins d'Arcadie : une nouvelle résidence en Essonne au printemps prochain

Alternative à la maison de retraite et solution d’hébergement entre le domicile et les structures médicalisées, la résidence Blaise Pascal des Jardins d’Arcadie a pour ambition d’offrir aux personnes âgées autonomes et semi- autonomes un domicile mieux adapté à leur âge.



Installée 21 rue de Liers, la résidence bénéficie d’une situation en centre-ville. Implantée dans un cadre verdoyant, elle offre une architecture contemporaine et des lignes épurées. L’alliance de matériaux nobles, comme le bois et l’acier, lui confère un caractère résolument moderne et chaleureux. Situé au troisième étage, le restaurant dispose d’une vue sur tous les environs ainsi qu’une terrasse orientée au sud.



Les résidents et leurs proches apprécieront tout particulièrement l’espace paysager extérieur mis à leur disposition. Telle une invitation à la promenade, une liaison piétonne leur permettra de rejoindre directement un espace boisé classé.



En plus des commodités habituelles (commerces de proximité, écoles, etc.), cette structure a multiplié les investissements en termes d’infrastructures culturelles et sportives. La médiathèque, le centre culturel Baschet, l’Espace Marcel Carné avec ses trois salles de cinéma et sa salle de spectacle contribuent largement à l’animation culturelle et artistique de la ville. Les plus sportifs apprécieront, quant à eux, la diversité des équipements mis à leur disposition : piscine, complexe sportif évolutif couvert et courts de tennis.



Autre avantage, la résidence est parfaitement accessible grâce à la gare RER, située à un km à peine et à une ligne de bus à 200 m. Enfin, les principaux commerces de proximité sont situés à 500 m de la résidence.



Les deux chalets qui étaient auparavant affectés aux activités extra scolaires de la ville, le terrain de sport ainsi que les logements de fonction présents sur le site, ont été achetés par Les Jardins d’Arcadie à la mairie de Saint-Michel-sur-Orge. La transformation des lieux en une résidence services seniors a demandé 18 mois de travaux.



Les appartements du T1 au T3 sont adaptés à la vie des seniors et à leurs besoins présents et futurs. Ils sont également équipés d’infrastructures domotiques (tablette et interface dédiée) visant à renforcer la sécurité et le maintien des liens sociaux. Avec des services incluent dans le forfait hébergement comme la conciergerie, la présence du personnel 24h/24, le service de coordination ou encore les animations, cette nouvelle résidence se veut un lieu plein de vie où règnent sérénité, autonomie et liberté.



Et pour se libérer des contraintes du quotidien, chaque résident a la liberté de choisir, au gré de ses envies, des prestations parmi les services proposés à la carte : restauration, services à la personnes, sorties et animations spécifiques, espace beauté, service de blanchisserie.



Le restaurant, le salon, la bibliothèque et l’espace multimédia seront aussi des lieux propices aux rencontres. Des échanges intergénérationnels et différents partenariats avec la vie associative locale seront organisés pour donner, aux non-résidents de la région, la possibilité de découvrir les activités et d’y participer.



Pour information, ces résidences proposent aussi une option « court séjour », un format idéal pour quelques jours de convalescence ou pour prendre des vacances ou du repos. Cette solution permet de profiter d’un appartement prêt à vivre et de bénéficier au quotidien de tous les services de la résidence. C’est aussi un bon moyen de vérifier que l’on apprécie le concept avant de s’y installer…