Jambes lourdes : des avantages du Qi Gong avec Franck Soissons (Thermes Adour)





Pour activer la circulation sanguine et faire souffler un vent de légèreté sur les jambes, le groupe Thermes Adour mise sur le Qi Gong. Pour ce faire, Franck Soissons, instructeur, a mis au point des séances dédiées aux pathologies veineuses. Une séance est incluse dans le programme « Insuffisance veineuse chronique » qui vient en complément d’une cure thermale conventionnée phlébologie de 18 jours.

Les jambes lourdes selon la médecine chinoise

Pour la médecine chinoise, les insuffisances circulatoires révèlent des vaisseaux au ralenti et une énergie stagnante. Les vaisseaux sont contrôlés par le méridien du cœur, tandis que la stagnation témoigne d’un méridien du foie faible.



Pour relancer l’énergie au niveau des méridiens du cœur et du foie, il faut mobiliser les muscles. En se contractant, les muscles exercent un effet mécanique de pompe sur les vaisseaux et relancent ainsi la circulation.



Deux exemples d’exercices « circulation »

Exercice 1 : fortifier les cuisses et étirer le talon d’Achille pour stimuler l’un des muscles les plus importants : le mollet.



Premier temps : départ pieds joints. Tête tirée vers le ciel. Genoux collés. En expirant, plier les genoux tout en gardant le dos droit et les talons au sol. Rester une à deux secondes et remonter.



Second temps : se redresser en inspirant.



Exercice 2 : activer le travail profond des muscles des mollets pour relancer la circulation dans les jambes.



Premier temps : départ pieds joints. Tête tirée vers le ciel. Genoux collés. En expirant, plier les genoux tout en gardant le dos droit et les talons au sol. Placer ses mains sur le haut des cuisses et les faire glisser jusqu’aux genoux.



Second temps : une fois en bas, en inspirant, s’aider des mains en poussant sur les genoux pour remonter tout en restant sur la pointe des pieds. Reposer les pieds à plat.



L’automassage lymphatique superficiel

Le drainage lymphatique manuel est une technique de massage doux et lent destiné à stimuler la circulation de la lymphe et à drainer les jambes lourdes. Pour faire circuler l’énergie au niveau des jambes, il faut les masser dans le bon sens.



Selon la médecine chinoise, on part du haut vers le bas selon un circuit à l’action décongestionnante. La main entame le massage face extérieur de la fesse, descend sur le côté des cuisses jusqu’à la cheville.



La remontée s’effectue face intérieure, de la cheville à la jambe et jusqu’à l’aine. Trois possibilités : massage doux avec la paume et les doigts des mains, en frottant et en exerçant des pressions ou encore en tapotant. Veiller à ne jamais avoir mal…



Le saviez-vous ?

La pratique du Qi Gong est accessible à tout le monde. Elle invite à réaliser des mouvements lentement rythmés par la respiration. Chaque pratiquant accomplit ses mouvements en sécurité, en tenant compte de ses propres capacités !









