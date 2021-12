Article publié le 17/12/2021 à 10:04 | Lu 149 fois JABI : une solution qui favorise l'autonomie des ainés à domicile





Un nouveau cas de démence est diagnostiqué toutes les 3 secondes dans le monde... Face à ce fléau, la startup rennaise JABI a développé une solution qui vise à permettre aux ainés de rester autonomes plus longtemps. Dans la pratique, il ralentit le déclin cognitif grâce à son algorithme et à ses recommandations ludo-thérapeutiques. Commercialisée auprès des résidences seniors, cette solution sera accessible aux particuliers dès janvier prochain au tarif de 15 €/mois.

Rappelons que le déclin cognitif s’identifie par la détérioration des fonctions cognitives, telles que le langage, la coordination des mouvements, la mémoire ou encore le raisonnement.



Il est lié au vieillissement cérébral, mais peut aussi être le signe annonciateur d’une pathologie neurodégénérative.



Avec le vieillissement progressif de la population et l’absence de traitements curatifs, le nombre de personnes souffrant de maladies neurodégénératives a augmenté de façon considérable ces dernières années (et ce n’est que le début).



Il faut savoir que l'État consacre 24 milliards d’euros à la perte d’autonomie chaque année. Et les dépenses de santé, d'hébergement et de prise en charge médico-sociale devraient atteindre 35 milliards d’ici à 2060.



L’histoire débute fin 2020 lorsque les deux fondateurs Juliette Jego, responsable marketing et commercial et Briac Perrin, responsable du développement technique partent d’un constat commun : alors que la population est de plus en plus vieillissante et que les progrès de la science nous permettent de vivre plus longtemps, il n’existe pas de solution concrète offrant la possibilité de rester autonome plus longtemps.



Les deux fondateurs se sont alors lancés dans la recherche d’une solution permettant de maintenir son autonomie. Le but premier a été d’offrir une solution permettant de vieillir sereinement et de profiter de leur proche au maximum.



« Lorsque j’ai perdu mes grands-parents prématurément à cause d’un déclin cognitif avancé (perte de la mémoire, raisonnement, motricité…), je me suis promis de trouver une solution pour permettre aux personnes âgées de maintenir leur autonomie, en bonne santé » indique Juliette Jego, patronne de JABI



Développée avec des psychologues, neuropsychologues et un groupe d’ainés, JABI est en expérimentation depuis mai 2021 dans ses résidences seniors partenaires. Son objectif est d’allonger l’autonomie des personnes âgées grâce à la stimulation intellectuelle, pour qu’elles vivent plus longtemps à domicile ou en résidence.



Construite avec des experts de santé, cette solution digitale ludo-thérapeutique, ergonomique et stimulante est disponible sur tablettes et smartphones et vise à favoriser l’autonomie des seniors ! Comment ? Les ainés peuvent maintenir leur compétence cognitive et recevoir des suggestions d’activités adaptées aux capacités en déclin.



Par exemple, si c’est la mémoire qui flanche, JABI lui recommande le jeu “mémo-souvenir”. Et grâce à ce suivi et à ces suggestions, il peut devenir acteur de son autonomie.



D’autre part, les familles du proche âgé disposent d’une interface pour rester en contact avec lui et lui proposer des animations adaptées à son évolution cognitive. A faire en duo.



Enfin, la version pour les établissements de santé génère un compte rendu de l’évolution cognitive globale des résidents, pour personnaliser leur accompagnement. L’animateur dispose ainsi d’animations collectives intelligentes « clé en main », adaptées aux fonctions cognitives de l’ensemble des résidents.



Dès le 5 janvier les fondateurs lanceront leur offre grand public à l’Eureka Park, au CES de Las Vegas.



L’application est disponible pour smartphone et tablette sur Apple Store et Google Play. JABI propose deux offres d’abonnement : 15€/mois pour 3 mois OU 12€/mois pour 12 mois (1 compte senior est relié à 2 comptes famille).









