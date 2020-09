J'accompagne ma ménopause avec le yoage de Susanne Haegele (livre)

Depuis quelques années déjà, le yoga est à la mode. Le fait est que c’est une véritable source de santé et de bien-être et qu’il favorise le bien vieillir en renforçant la musculature et permettant à notre corps de rester souple.



Fort de ce succès (il suffit de voir les rayons « yoga » se développer au sein des enseignes de sport) de plus en plus d’ouvrages paraissent sur les différentes pratiques et sur leurs bénéfices… Dernier en date ? J’accompagne ma ménopause avec le yoga de Susanne Haegele, qui enseigne le yoga depuis quinze ans. Elle s’est d’abord formée en Inde puis s’est spécialisée dans le yoga féminin.



Elle propose ici deux séquences accessibles à toutes pour bien vivre la ménopause, cette étape naturelle de la vie d’une femme, mais qui peut être mal vécue par certaines. Selon l’auteur, le yoga peut accompagner et adoucir cette transition, cette entrée dans une « nouvelle vie ».



De fait, ce livre propose deux séquences de yoga pour retrouver un mieux-être immédiat et aider à rétablir l’équilibre hormonal sur le long terme. Les postures sont accessibles, détaillées et illustrées. Une séquence d'urgence, des techniques de méditation et de nombreux conseils (hygiène de vie, nutrition) complètent le propos pour une approche globale.



