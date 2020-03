Italie : une femme de 95 ans guérie du coronavirus

On le sait, les personnes âgées sont particulièrement touchées par le coronavirus (tout comme par la grippe d’ailleurs). De fait, ce fait divers devrait donc rassurer les ainés qui contractent le virus (c’est très grave, certes, mais certains s’en sortent).



En effet, tout comme en février dernier en Chine (un évêque âgé de 98 ans avait réussi à guérir de la maladie), cette fois-ci, c’est une Italienne âgée de 95 ans qui vient de sortir de l’hôpital après avoir guéri du Covid-19.



Alma Clara Corsini serait la patiente la plus âgée de Modène à guérir du Coronavirus d’après la Gazetta di Modena. La vieille dame a été prise en charge dès l’apparition des premiers symptômes et c’est cette réactivité qui aurait permis de la sauver. Elle n’a d’ailleurs pas subi de traitement thérapeutique antiviral.



Mais tout le monde ne s’en sort pas forcément aussi bien. Toujours en Italie, le père Berardelli, 72 ans, qui officiait près de Bergame, est finalement décédé des suites du coronavirus après avoir cédé son assistance respiratoire -qui aurait pu lui sauver la vie- à un patient plus jeune…