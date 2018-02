Italie : un médecin sexagénaire se déplace à cheval pour visiter ses patients

Voir le médecin arriver chez un patient à dos de cheval est une image qui a disparu de nos vies depuis des décennies… D’autant que dans le temps, le docteur fut parmi les tous premiers notables à s’équiper d’une automobile pour aller visiter ses malades. C’était plus rapide et cela renforçait par ailleurs, l’image et le prestige de la profession.



Aujourd’hui, signe des temps, un médecin piémontais âgé de 63 ans, Roberto Anfosso fait la démarche inverse. En effet, depuis dix ans, il a abandonné la voiture pour revenir au bon vieux canasson ; bien pratique dans cette région isolée et rurale de l’Italie (Verduno) !



D’une part, le praticien ne pollue plus et d’autre part, cela lui permet de nouer des liens particuliers avec ses malades. En effet, la présence de l’animal (il s'appelle Ambra) rassure, fait parler et permet de « briser la glace plus facilement ». Bref, le cheval rend la relation avec le docteur plus humaine. Et puis comme il ne conduit pas, rien ne l’empêche de boire un petit verre avec ses clients !



L’homme parcourt une centaine de kilomètres par semaine à dos de cheval (il porte un casque pour plus de sécurité) pour aller soigner des patients isolés dans les campagnes et souvent très âgés (le plus vieux à 104 ans). Il faut dire que l’on vit vieux dans cette région de l’Italie où l’on a toujours vécu au grand air en mangeant des choses saines et naturelles…