Investir dans l'immobilier locatif : pensez à la SCPI Pinel !

Il s’agit d’un produit de défiscalisation, qui ouvre droit à une réduction d’impôt qui varie en fonction de la durée de l’investissement. Comment bénéficier des avantages fiscaux lors d’un investissement en SCPI ? Explications.



Le dispositif Pinel prolongée pour les zones tendues par la loi de Finances de 2018

La loi Pinel prévoit un dispositif fiscal avantageux pour les particuliers qui investissent dans certains logements neufs ou remis à neuf, sous certaines conditions. En effet, le dispositif Pinel poursuit un objectif de développement social et environnemental.



Ainsi, le logement doit être destiné à la location et les loyers doivent respecter un plafonnement règlementaire. Il s’agit, en effet, de permettre aux locataires aux revenus modestes d’accéder au logement plus facilement. De plus, ces logements doivent respecter un certain niveau de performance énergétique.



Ce dispositif Pinel, qui devait initialement disparaître à la fin de l’année 2017, a été prolongé par la loi de Finances. Toutefois, les zones géographiques où se situe le logement et qui sont éligibles pour bénéficier de ce dispositif ont été réduites.



Quels sont les avantages de l’investissement au sein d’une SCPI Pinel ?

La SCPI prend en charge la gestion du patrimoine immobilier après avoir collecté des capitaux auprès de plusieurs souscripteurs. Or, les investissements réalisés par le biais d’une SCPI Pinel permettent de bénéficier de la même réduction d’impôt sur le revenu, que lorsque ces placements sont effectués par des particuliers.



Les taux de réduction d’impôt sont variables selon la durée obligatoire de mise en location des immeubles prévue. Cette durée peut être prolongée :

- 12% de réduction lorsque l’engagement de location est de 6 ans ;

- 18% pour les logements faisant l'objet d'un engagement initial de location de 9 ans.



Ces taux sont toutefois différents pour les investissements réalisés en outremer, ils s’élèvent alors à 23% et à 29%.



Notez également que la réduction d’impôt est plafonnée dans la limite de :

- 300.000 euros par an et par contribuable,

- 5.500 euros par m² de surface habitable.



L’intérêt de l’investissement Pinel est double. Il dépend d’une part de votre avantage fiscal et, d’autre part, de l’éventuelle plus-value de la valeur de vos parts, liée au marché de l’immobilier. Il ne faut pas perdre de vue que l’acquisition de parts d’une SCPI Pinel est un placement à long terme. En effet, les parts devront être conservées pendant la durée d’engagement de location souscrite par la SCPI.



Pour optimiser votre portefeuille patrimonial, il peut ainsi être utile de faire appel à un professionnel du droit fiscal ou du droit de l’immobilier qui saura vous éclairer sur les avantages et les inconvénients de toutes les options qui s’offrent à vous.