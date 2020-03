Article publié le 02/03/2020 à 01:00 | Lu 74 fois Interview de Floriane Lenoir, directrice de Silver Fourchette Alors que Silver Fourchette (structure du Groupe SOS Seniors) a lancé la semaine dernière son Académie Silver Fourchette, un parcours culinaire constitué de 4 étapes et destiné à tous les français de plus de 60 ans, revenons avec Floriane Lenoir sur ce nouveau concept !

Quel est le rôle de Silver Fourchette ?

Silver Fourchette accompagne le changement des pratiques alimentaires des plus de 60 ans, pour permettre de vivre plus longtemps et surtout, en bonne santé. Nous sommes face à une société qui vieillit, avec les besoins que cela suppose : vivre le plus longtemps chez soi en bonne santé ou se sentir le plus possible chez soi, également lorsque nous vivons en établissement.



Nous savons que l’alimentation a un rôle fondamental à jouer sur ces enjeux de bienêtre et de santé.

Mais surtout, l’alimentation va au-delà de la question de la bonne nutrition : manger relève de dimensions gustatives, affectives, culturelles… que l’on peut regrouper sous le thème du plaisir.



Qu’il s’agisse du plaisir de cuisiner, de savourer ou de se souvenir d’une recette, tout, dans notre alimentation tourne autour du plaisir. Nous agissons donc pour que l’alimentation des seniors soit à la fois savoureuse, adaptée à leurs besoins et que le plaisir de manger ne soit jamais oublié.



Nous donnons des clés et des astuces pour que le repas soit un moment privilégié et adapté. Bref, nous portons un regard positif sur l’alimentation passé 60 ans.



Pourquoi avoir créé une académie ?

Depuis 2014, nous travaillons systématiquement et main dans la main avec les acteurs sur les territoires. Attentifs aux enjeux de nos partenaires (conseils départementaux et conférences des financeurs, CCAS, mairies, collectivités, associations de retraités, EHPAD…), nous élaborons avec eux des solutions sur mesure pour répondre aux problématiques locales liées à l’alimentation.



C’est grâce à ce savoir-faire que nous avons consolidé notre expertise et connaissance des seniors. Aujourd’hui, nous continuons ce travail en profondeur et souhaitons porter à l’échelle nationale notre message. Avec l’Académie, nous souhaitons mettre en lumière les cuisiniers et chefs d’EHPAD, mais aussi, les besoins alimentaires et culinaires des seniors, partout en France.



L’Académie n’est pas seulement un parcours de formation singulier, c’est un observatoire des pratiques et une vitrine des métiers et savoir-faire



Quels en sont les objectifs ?

Nous souhaitons porter le plaidoyer d’une alimentation plaisir et santé ; ce qui signifie concrètement sensibiliser tous les acteurs de la filière (institutionnels, acteurs privés, publics…) à ces enjeux. Mais aussi le grand public, afin de changer le regard sur l’alimentation passé soixante ans, et plus largement sur l’avancée en âge.



Accompagner le changement des pratiques alimentaires reste notre première mission que poursuit évidemment l’Académie. Elle a aussi pour objectif d’accompagner le travail des cuisiniers et chefs de cuisine d’EHPAD d’une part, et d’impacter le quotidien culinaire des seniors à domicile d’autre part… Et tout cela, autour de la notion de plaisir !



Rappelons que Silver Fourchette est un programme de prévention qui va à la rencontre des seniors et de tous ceux qui les accompagnent pour leur proposer des actions concrètes, pédagogiques et positives autour du bien manger et leur donner des clés pour agir sur la santé.









Dans la même rubrique : < > Colorants, conservateurs, antioxydants, etc. : le point sur les additifs alimentaires Le Nutri-Score : un étiquetage pour mieux manger