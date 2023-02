Informatique et Internet : mais qu'est-ce donc que la cyber-hygiène ? La cyber-hygiène est un néologisme désigne les bonnes pratiques de cybersécurité que les particuliers (mais également les entreprises) mettent en œuvre pour maintenir la sécurité et la santé de leurs comptes, réseaux et appareils. Le point avec Arnaud de Backer, responsable des ventes EMEA chez Keeper Security.







La cyber-hygiène est importante pour tout le monde, car elle peut empêcher les internautes d'être victimes de cyber-attaques.



Lorsque ces personnes ne pratiquent pas une bonne « cyber-hygiène », les dangers qui persistent en ligne peuvent faire d'eux une cible et faire courir le risque de compromettre toutes leurs données sensibles et leurs informations d'identification.



Si vous êtes un internaute assidu, vous devriez pratiquer et mettre en œuvre une bonne cyber-hygiène afin d'éviter les cyber-attaques et/ou de réduire les dégâts qu’elles peuvent produire. Il existe pour cela, de nombreuses bonnes pratiques de cybersécurité qui sont considérées comme faisant partie d'une bonne cyber-hygiène.



Mise en œuvre de la méthode MFA/2FA sur vos comptes



L'authentification multi-facteurs (MFA) est une méthode d'authentification utilisée pour vérifier votre identité.



Avec le MFA, deux méthodes d'authentification ou plus sont nécessaires avant que vous puissiez vous connecter avec succès à un compte. Peut-être un peu laborieux, mais la sécurité de votre argent est à ce prix.



L'authentification à deux facteurs (2FA) diffère du MFA, car elle ne requiert qu'une seule méthode d'authentification supplémentaire pour vous permettre de vous connecter. Le MFA et la 2FA sont importantes pour maintenir une bonne cyber-hygiène, car elles garantissent que personne d'autre que vous ne pourra accéder à vos comptes.



Si un cybercriminel parvenait à craquer votre mot de passe, il devrait tout de même vérifier votre identité, ce que vous seul êtes en mesure de faire !



Utilisation de mots de passe forts et aléatoires



Il va sans dire que l'utilisation de mots de passe forts et aléatoires pour chacun de vos comptes est cruciale pour pratiquer une bonne cyber-hygiène. Chacun des mots de passe que vous utilisez doit toujours respecter les bonnes pratiques en la matière.



Un bon moyen est d'utiliser un générateur de mots de passe pour créer vos mots de passe et un gestionnaire de mots de passe pour les stocker en toute sécurité.



Le gestionnaire de mots de passe est un outil qui génère, stocke et protège tous vos mots de passe dans un coffre-fort basé sur le cloud. Lorsque vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, la mémorisation de vos mots de passe est simplifiée puisqu'il les mémorise pour vous.



Tout ce que vous devez retenir, c'est votre mot de passe principal, qui sert de clé pour accéder à votre chambre forte (souvent un identifiant ou une adresse email).



Installation d'un pare-feu personnel et d'un logiciel antivirus



Un pare-feu est un système de sécurité réseau qui surveille le trafic entrant et sortant dans votre ordinateur. L'objectif de ce pare-feu est de faire office de barrière entre le trafic entrant et sortant de votre appareil afin de vous protéger des virus et des cybercriminels qui tentent de vous cibler.



Un logiciel antivirus est un autre moyen de protéger votre appareil contre les menaces sur Internet. Ce logiciel prévient, détecte et supprime les virus avant qu'ils ne commencent à infecter votre système.



Il est essentiel d'avoir un logiciel antivirus déjà installé sur vos appareils lorsque vous pratiquez la cyber-hygiène, car il s'exécutera automatiquement et vous protégera des virus tels que les logiciels malveillants.



Mise à jour régulière des logiciels



Point important à prendre en compte : la mise à jour régulière de vos logiciels est une chose que vous devriez toujours effectuer. En effet, ces mises à jour permettent non seulement de corriger les failles de sécurité dont les cybercriminels peuvent tirer parti, mais aussi, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer celles qui existaient déjà.



Sauvegarder régulièrement vos données



Il est essentiel de sauvegarder vos données pour vous assurer que vous y aurez toujours accès, quoi qu'il arrive. De fait, en cas d'attaque par un logiciel malveillant, vos données et vos fichiers pourraient facilement être volés ou votre accès à ceux-ci pourrait être restreint ou entièrement bloqué !



Dans le cas d'une attaque par ransomware par exemple, qui vous oblige à payer une rançon avant de pouvoir accéder à nouveau à vos fichiers, le fait d'avoir sauvegardé vos données est un soulagement car cela signifie que vous n'aurez pas à payer cette rançon !



Il faut bien garder en tête que lorsque nous ignorons systématiquement les nouvelles mises à jour logicielles, nous causons plus de tort que de bien à nos appareils...



Il est important de mettre à jour votre logiciel dès que des mises à jour sont disponibles. Non seulement elles corrigent les failles de sécurité existantes, mais elles permettent également à vos appareils de fonctionner correctement pendant de plus longues périodes.



En effet, votre appareil reçoit toutes les nouvelles mises à jour dont il a besoin pour fonctionner correctement. Si vous ne tenez pas compte de ces mises à jour, vos appareils risquent de se surmener et de se mettre à traîner ou à fonctionner lentement.



Les cyberattaques étant de plus en plus nombreuses, il convient d’adopter une bonne cyber-hygiène pour éviter d'en être victime. La mise en œuvre de ces pratiques peut vous aider à réduire les dégâts d'une attaque, ainsi que la quantité de données qu'un cybercriminel pourrait dérober et emporter.



Les bonnes pratiques consistent à conserver toutes vos données dans un coffre-fort crypté. Lorsque les cybercriminels ne peuvent pas accéder à vos données sécurisées, ils ne peuvent pas les compromettre.



Lorsque vous décidez de mettre en œuvre un gestionnaire de mots de passe pour suivre les bonnes pratiques en la matière, le changement de vos mots de passe compromis devient un processus transparent.

Article publié le 21/02/2023 à 01:00 | Lu 374 fois



