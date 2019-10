Article publié le 29/10/2019 à 02:20 | Lu 139 fois Info-retraites.fr : déjà 4 millions de comptes retraite créés Influencé par l'actualité -réforme des retraites- et boosté par les derniers services proposés pour simplifier la retraite des assurés, le nombre de comptes retraite créés sur Info-retraites.fr a atteint le chiffre des quatre millions, trois ans presque jour pour jour après son lancement. Une belle perf’ comme disent les sportifs !





S’y trouvent les informations personnalisées sur leurs droits (nombre de trimestres et de points acquis, régimes d'affiliation, règles de cumul emploi-retraite…) ; mais aussi, les différentes démarches en ligne possibles (demande de retraite, attestation fiscale, corrections de la carrière, échanges avec les régimes…).



Naturellement, les services disponibles sur le compte retraite (site officiel) sont gratuits (ne vous laissez pas avoir par des pseudos-sites spécialisés et payants) et réalisés par les experts des régimes de retraite. Ils s'adressent à tous les assurés, quels que soient leur âge, leur statut et leur situation personnelle, tout au long de leur carrière puis une fois à la retraite.



Le compte retraite est accessible sur



Depuis son lancement, le compte retraite s'est régulièrement enrichi de nouveaux services toujours plus adaptés aux besoins des assurés : simulateur retraite, demande de retraite unique par exemple. Le dernier en date concerne la simplification de la démarche pour le maintien des droits des retraités résidant à l'étranger (lire le communiqué).



D'autres services Info Retraite, en lien notamment avec la retraite de réversion et la future réforme des retraites, sont à venir en 2020.











