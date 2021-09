Article publié le 15/09/2021 à 01:00 | Lu 55 fois Impôt sur la fortune immobilière (IFI) 2021 : quand faut-il le payer ?





Les contribuables dont le patrimoine immobilier est supérieur à 1 300 000 € en valeur nette doivent régler l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Le paiement s'effectue après réception de l'avis d'imposition au plus tard le 15 septembre 2021, en cas de paiement non dématérialisé et jusqu'au 20 septembre 2021 en cas de paiement en ligne par internet, smartphone ou tablette. Le prélèvement s'effectue à partir du 27 septembre 2021.

Si le montant de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) est :

- supérieur à 300 €, le règlement doit obligatoirement être effectué en ligne sur le site www.impots.gouv.fr , depuis votre espace particulier ou depuis le service de paiement direct en ligne ;

- inférieur à 300 € le règlement peut se faire par tous autres moyens de paiement (paiement en ligne, par chèque, TIPSEPA...)



Dans certains cas, vous avez jusqu'au 15 novembre 2021 pour vous en acquitter (20 novembre 2021 pour un paiement en ligne). Le prélèvement est alors effectué à partir du 25 novembre 2021.



En cas de non-paiement avant la date limite de paiement mentionnée sur l'avis d'imposition, une majoration de 10 % calculée sur l'impôt dû s'applique.



A savoir : le paiement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) par contrat de prélèvement mensuel ou par contrat de prélèvement à l'échéance n'est pas possible.



Rappel : l'IFI remplace depuis le 1er janvier 2018 l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).



Source - supérieur à 300 €, le règlement doit obligatoirement être effectué en ligne sur le site www.impots.gouv.fr , depuis votre espace particulier ou depuis le service de paiement direct en ligne ;- inférieur à 300 € le règlement peut se faire par tous autres moyens de paiement (paiement en ligne, par chèque, TIPSEPA...)Dans certains cas, vous avez jusqu'au 15 novembre 2021 pour vous en acquitter (20 novembre 2021 pour un paiement en ligne). Le prélèvement est alors effectué à partir du 25 novembre 2021.En cas de non-paiement avant la date limite de paiement mentionnée sur l'avis d'imposition, une majoration de 10 % calculée sur l'impôt dû s'applique.le paiement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) par contrat de prélèvement mensuel ou par contrat de prélèvement à l'échéance n'est pas possible.l'IFI remplace depuis le 1er janvier 2018 l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).









Dans la même rubrique < > Impôts : comment adapter son taux de prélèvement à la source ? Impôts : un nouveau service en ligne pour les propriétaires fonciers OCDE : si les impôts sur successions et les donations réduisaient les inégalités