Il faudra désormais payer pour diffuser de la musique aux enterrements ! L'air est solennel, les visages empreints de gravité... et soudain, une mélodie s'élève, apportant un réconfort auditif aux cœurs endeuillés. Désormais, la diffusion d'un morceau de musique lors des obsèques devient un acte facturé : les pompes funèbres incluront cette redevance Sacem à leur prestation (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Un prélèvement destiné à rémunérer les droits d'auteur, qui vient d'être officialisé après une longue période de négociations judiciaires.

Une approche mutualisée pourrait voir ce coût réparti sur l'ensemble des clients des pompes funèbres en France, soit un euro par famille. Après déduction des frais de gestion, une portion significative de cette somme sera reversée à la Sacem.



Cet accord intervient après plus d'un an de discussions tendues et marque un tournant dans la reconnaissance du travail des auteurs-compositeurs dans le secteur funéraire. À l'échelle nationale, la Sacem anticipe un gain annuel oscillant entre 700.000 et 800.000 euros grâce à cette nouvelle mesure.



Parmi les titres fréquemment choisis pour accompagner les derniers adieux, "Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman occupe le haut du classement; suivi par "Le Paradis blanc" de Michel Berger et "Mon vieux" de Daniel Guichard. La chanson "Vole", interprétée par Céline Dion mais composée par Goldman, figure également en bonne place.



Il est à noter que certaines œuvres musicales, telles que celles appartenant au domaine classique ou celles dont les auteurs sont décédés depuis plus de 70 ans, ne sont pas assujetties à cette redevance. Mais en cas de mutualisation, tout le monde cotiserait..



La Sacem insiste sur le fait que cette contribution n'est pas une taxe mais plutôt le fruit d'un accord qui offre un cadre juridique sécurisé aux entreprises funéraires. Cela leur permet d'accéder à un vaste répertoire mondial tout en assurant une juste rémunération des créateurs.



En ces temps où la musique tisse un lien émotionnel fort lors des enterrements, il convient désormais d'intégrer cette anecdote financière dans l'organisation des obsèques.









