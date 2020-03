Article publié le 24/03/2020 à 05:05 | Lu 391 fois Hypertension artérielle et Covid-19 : le point avec l'AP-HM Les Hôpitaux universitaires de Marseille (AP-HM)* viennent de publier un communiqué dans lequel ils reviennent sur les connaissances actuelles en matière d’hypertension artérielle et de coronavirus. Des données qui bien évidemment, sont susceptibles d’évoluer. Détails.





L’AP-HM ajoute également « qu’aucune preuve scientifique permet, actuellement, de conclure que l’infection par Covid-19 est plus importante chez les patients prenant un traitement antihypertenseur notamment les Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC, médicaments terminant par « –il ») et les Inhibiteurs de l’angiotensine 2 (terminant par « –sartan »).



« Il n’est donc pas recommandé, pour les patients traités par IEC ou sartan, de modifier ou d’arrêter le traitement en dehors d’un avis médical » conclut le communiqué.



L’hypertension artérielle (HTA) est la maladie chronique la plus fréquente en France. Liée à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins, elle semble anodine car elle est généralement silencieuse.



Elle constitue pourtant, lorsqu’elle n’est pas contrôlée, l’une des principales causes de complications cardiovasculaires, cérébrovasculaires ou neurodégénératives (infarctus du myocarde, AVC, maladie d’Alzheimer…).



Une prochaine communication sur ce sujet sera effectuée en fonction de l’état d’avancement des connaissances sur ce sujet. Affaire à suivre donc... En attendant,



