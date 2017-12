Article publié le 07/12/2017 à 01:00 | Lu 86 fois Huile d'olive : cadeaux de Noël gourmands A l’occasion des fêtes de Noël, Oliviers & Co nous propose des coffrets cadeaux qui seront particulièrement appréciés des gourmets exigeants. En sélectionnant des huiles et des vinaigres des meilleures provenances, ce spécialiste nous assure d’une qualité parfaite.

S’il est des produits qui ne supportent pas la médiocrité, c’est bien l’huile d’olive et le vinaigre balsamique. Il est trop facile de gâcher une jolie préparation avec un balsamique de mauvaise qualité.

En sélectionnant les meilleurs producteurs, Olivier & Co offre le haut de gamme de l’agriculture.



Pour ce coffret de Noël, l’huile provient du domaine Il Fornacino de Chiara Zilanti. Un verger toscan situé sur les terres du Chianti Classico. Il s’agit d’une huile particulièrement fruitée et au goût végétal puissant. A déguster sur des pâtes ou dans un steak tartare.



Quant au vinaigre balsamique de ce coffret, il est issu d’un assemblage de moût de raisin cuit, de concentré de moût de raisin et de vinaigre de vin. Un choix qui lui donne sa fluidité. Ce coffret de Noël comprend deux flacons de 250ml et est vendu 32,50 euros.



Joël Chassaing-Cuvillier