Article publié le 06/05/2022 à 01:00

Huawei Watch GT 3 Pro : vraie smartwatch sportive





La plongée et le suivi du golf rejoignent les fonctionnalités de fitness habituelles pour faire de la GT 3 Pro Huawei la montre connectée la plus complète à ce jour…

Avis aux apnéistes : Huawei a une toute nouvelle montre connectée rien que pour vous. Au lieu de se concurrencer l’Apple Watch, la Huawei Watch GT 3 Pro double son attrait de niche avec des cotes de résistance à l’eau impressionnantes.



Révélée dans les variantes en céramique de 43 mm et en titane de 46 mm, la Watch GT 3 Pro est une version premium de la Watch GT 3 que nous avons examinée l’année dernière. Il promet de faire tout ce que cette montre a fait, tout en étant beaucoup plus conviviale pour les nageurs. Résistant à l’eau jusqu’à 30 m, elle affiche des données en temps réel, notamment la profondeur actuelle, les vitesses de plongée et de remontée et des rappels de sécurité.



Elle est aussi pratique sur la terre ferme, surtout si vous aimez le golf. Plus de 300 cours sont préchargés pour vous donner des informations sur votre posture et votre swing pendant que vous jouez.



Elle reconnaît désormais 100 sports et activités différents, avec 18 modes considérés comme suffisamment bons pour un suivi “professionnel”. Le suivi plus général de votre condition physique comprend un moniteur de fréquence cardiaque ECG, un moniteur d’oxygène sanguin et un thermomètre.



Le NFC est là pour les paiements sans contact, et les deux montres exécutent Harmony OS 2 de Huawei, qui est bon pour toutes les tâches habituelles de cette smartwatch : notifications téléphoniques, commandes musicales, assistants intelligents et suivi du sommeil. Oh, et vous pouvez aussi avoir l’heure, si c’est ce que vous voulez.



Le modèle en céramique possède un écran AMOLED circulaire de 1,32 pouces et devrait durer entre quatre et sept jours par charge. Le Titanium a un écran de 1,43 pouces et dure entre huit et quatorze jours entre deux recharges.



Huawei estime que la vitesse de charge a été augmentée de 30% par rapport au modèle de l’année dernière. Maintenant, 10 minutes de jus devraient suffire pour une journée complète sur votre poignet.



Quand la Huawei Watch GT 3 Pro arrivera-t-elle en France ? La version Céramique peut être livrée avec un bracelet en céramique ou un bracelet en cuir. Les modèles en titane ont le choix entre un bracelet en cuir ou un bracelet en caoutchouc adapté au fitness.



La Huawei Watch GT 3 Pro sera mise en vente en Chine à partir du 6 mai, sans pouvoir savoir actuellement si et quand elle sera proposée à l’étranger. Étant donné que la Watch GT 3 classique est disponible en France, nous espérons que celles-ci feront également le voyage. Les prix commencent à partir de 2488 ¥ (environ 360 euros) pour le GT 3 Pro Titanium, avec le GT 3 Pro Ceramic à partir de 2988 ¥ (430 euros).



