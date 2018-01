Article publié le 10/01/2018 à 03:02 | Lu 191 fois Habiter mieux : en savoir plus sur les aides de l'Etat en matière de rénovation énergétique Le programme gouvernemental Habiter mieux souhaite permettre aux ménages modestes et propriétaires d'un logement de bien se chauffer, d’améliorer leur mais aussi de réduire le montant de leurs factures tout en bénéficiant d’un accompagnement professionnel. Détails.

Parce qu’on n’est pas toujours au courant des aides auxquelles on peut avoir droit, il est toujours bon de rester informé.



Bon à savoir : il existe des aides pour la rénovation énergétique des logements. Ce programme gouvernemental baptisé « Habiter mieux » permet, grâce à différentes aides de l’Etat, de financer des travaux d’isolation ou d’amélioration de chauffage de votre logement.



Rappelons que ces travaux peuvent être financés par l’ANAH à hauteur de 35% et 50% en fonction des revenus du ménage et pour un montant maximum des travaux ne dépassant pas les 20. 000 euros. Les aides de l’État correspondent, elles, à 10% du montant des travaux dans la limite de 20.000 euros HT.

A noter que les collectivités territoriales peuvent également contribuer à ces financements…



Comment obtenir cette aide ? Afin de pouvoir bénéficier de ce programme, les propriétaires doivent tout d’abord vivre dans leur logement. Ensuite, il faut que ce dernier soit construit depuis plus de quinze ans et ne doit avoir bénéficié d’aucun autre financement de l’État depuis cinq ans.



Les travaux entrepris doivent garantir une amélioration de la performance énergétique du logement d’au moins un quart (25%) et ne doivent pas avoir débutés avant le dépôt du dossier.



Pour en savoir plus et mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce programme, sachez qu’il existe une plaquette explicative comprenant toutes les informations (nature des travaux, conditions à remplir, contacts…) concernant Habiter mieux.