Gros électroménager : le top 8 des arnaques à éviter selon Murphy Avec 200 millions d'appareils électroménagers en France et une moyenne de sept par foyer, le risque de panne est inéluctable. C'est ainsi que la plupart des particuliers passe par la case SAV, une démarche qui, même fournie par un magasin spécialisé, n'est pas sans risque.

Alors qu'en un an, un Français passe en moyenne 1h40 au téléphone avec les services après-vente (les fameux SAV, souvent délocalisé loin de l’Hexagone), il doit en plus, éviter des tentatives d'escroqueries lors des différentes interventions qui en découlent.



Dans ce contexte, Murfy, start-up de l'économie circulaire, experte de la réparation de gros électroménager, dresse ici son top huit des pièges les plus courants. Des pièges dans lesquels, les personnes âgées, souvent plus crédules, sont plus à même de tomber.



PIEGE 1 – Un prix pour le diagnostic qui ne comprend pas celui de la réparation

Chez certaines enseignes et professionnels indépendants, le consommateur doit se préparer à sortir son portefeuille deux fois. En effet, la première intervention est facturée pour avoir le diagnostic du mal qui touche son électroménager. Toute réparation, quand cela est possible, engendrera ensuite des frais supplémentaires. Une pratique qui met à mal le contrat de confiance.



PIEGE 2 – Un prix qui évolue en fonction de la durée de la réparation

Les forfaits diffèrent selon le SAV et plusieurs d'entre eux en profitent pour sur-tarifer les interventions. Alors qu'ils proposent a priori un prix unique, certains SAV engrangent en réalité des bénéfices sur le dos du consommateur dans le besoin en facturant toute extension de la durée d'intervention. Par exemple, le consommateur sera amené à payer 70 euros la première demi-heure, puis 20 euros toutes les demi-heures suivantes ...



PIEGE 3 – Un prix qui ne comprend pas tous les déplacements ou avec des déplacements surtaxés

Une pratique courante consiste à faire payer le consommateur pour chaque déplacement. Dès lors, bien souvent, après un diagnostic, il est invité à payer pour la pose de la pièce détachée en plus du coût de cette dernière.



PIEGE 4 – Numéros surtaxés, call center et SAV délocalisés

De nombreuses marques décident de réduire leurs frais et d'utiliser des prestataires pour leur SAV. Il est de moins en moins rare d'arriver sur un call center localisé à l'étranger. En plus d'utiliser un numéro surtaxé, les personnes répondant au consommateur ne sont pas directement employées par les marques et, bien souvent, ne disposent pas des informations nécessaires pour orienter le client.



PIEGE 5 – Changement des pièces non défectueuses

Attention aux néophytes de la réparation, lors d'une intervention, le technicien peu scrupuleux peut signaler de potentiels défauts qui ne sont pas avérés ou encourager le consommateur à dépenser pour acheter des pièces non défectueuses. Un conseil : tenter à l'aide de tutoriels d'identifier et de diagnostiquer la panne au préalable.



PIEGE 6 – Le réparateur, le cœur du SAV !

Attention, les sites de mise en relation ne garantissent pas un travail de qualité. Nombreux sont ceux à faire intervenir des non professionnels. En plus de n'avoir aucune certitude sur la qualité de la réparation, aucune garantie ne peut être mise sur l'appareil.



PIEGE 7 – Les abus sur les pièces détachées

Pour les non-observateurs, une surprise peut se glisser dans la facture finale. Que ce soit fait de manière intentionnelle ou non, des anomalies peuvent se retrouver dans cette dernière comme facturer plus que de nécessaire ou à un prix supérieur à celui annoncé pendant le diagnostic.



PIEGE 8 - L'incitation à acheter neuf

Alors que dans 80% des cas, la réparation est plus rentable que d'acheter du neuf, de nombreuses enseignes encouragent un nouvel achat. Que ce soit à travers les pratiques ci-dessus ou en jouant sur la durée des réparations et d'obtention des pièces nécessaires, tout est fait pour pousser à la consommation. Il semble ainsi parfois plus simple d'acheter un nouvel appareil.











