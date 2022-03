Article publié le 04/03/2022 à 03:30 | Lu 84 fois Goboony : plateforme de location de camping-car, pour un goût de liberté retrouvée !





La plateforme de location de camping-car et de vans aménagés Goboony propose ses services en France pour des voyages près de chez soi ou à travers l’Europe ! Une manière de voyager qui a toujours su séduire les touristes seniors !

Déjà envie de repartir en vacances ? En manque d’inspirations pour un futur séjour ? Cette plateforme de location permet donc de découvrir les joies de la vanlife et du slow tourisme en quelques clics.



Depuis son site internet, elle offre la possibilité aux Français de parcourir la France et l’Europe* en dehors des sentiers battus, tout en optant pour une démarche plus écoresponsable (et confortable).



Inspirés par Airbnb, Mark de Vos et Foppe Mijnlieff ont lancé cette plateforme en 2015 pour se concentrer sur la communauté des camping-caristes. Elle permet aux propriétaires de camping-cars de rentabiliser leur achat et de couvrir leurs dépenses d’entretien de leur véhicule. Mais aussi, tout simplement de les louer pour faire plaisir aux autres et rencontrer de nouvelles personnes.



Avec plus de 6.000 véhicules sur la plateforme, camping-cars ou vans aménagés, le choix est large

pour les voyageurs. Libre à eux d’opter pour le véhicule qui correspondra le mieux à leurs attentes.



Les tarifs varient de 30 à 120 euros généralement selon le type de véhicule, les équipements inclus et la saison. Autre point positif, ces véhicules ne nécessitent pas l’obtention d’un autre permis pour les

conduire et une assurance est incluse dans la réservation pour partir en toute tranquillité.



Et pour ceux qui possèdent eux-mêmes un camping-car, il est tout à fait possible de mettre leur

véhicule à louer ! La plateforme est gratuite pour les propriétaires. En quelques minutes, les loueurs de véhicule peuvent mettre en ligne leur annonce avec une description et définir leurs conditions de location (date de disponibilité, prix, conditions d’utilisation, etc.).



De nombreux propriétaires de camping-cars se servent occasionnellement de leur véhicule pour

organiser quelques grands voyages ou pour partir en week-end de temps à autre. Ainsi, la grande majorité des camping-cars dorment dans un garage une bonne partie de l’année. Goboony est une

alternative facile pour rentabiliser son véhicule en le louant à d’autres vacanciers.



*Il est possible de réserver son camping-car sur la plateforme (6000 véhicules recensés) en France, mais aussi en Italie, Allemagne, Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.









