Article publié le 09/01/2018 à 04:29 | Lu 120 fois Geo Alzheimer Watch : bijou connecté pour renforcer la sécurité des malades La Geo Alzheimer Watch (GAW) est un bijou connecté (pour hommes et femmes) qui sera présenté cette semaine à l’occasion du fameux salon des nouvelles technos, le CES qui se tient chaque année à Las Vegas aux Etats-Unis. Ce petit appareil connecté et français a été tout spécialement conçu pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

La majeure partie des patients Alzheimer refuse de porter un dispositif de surveillance quel qu’il soit, ils ne veulent pas se sentir malade ou dépendant. Lorsque pour certains, ils décident enfin de le porter, ils doivent le quitter pour faire leur toilette et oublient de se rééquiper.



Par ailleurs il reste souvent difficile de localiser précisément les personnes, spécialement à l’intérieur des bâtiments, leur appel vocal d’urgence automatique peut prendre une messagerie vocale pour une vraie réponse et la part de faux positif reste de plus de 20 %.



Comme très souvent, ce type d’appareil a été inventé pour répondre à un besoin, à un manque, comme le souligne William Daumas, fondateur de la start-up Geo Sentinel : « Fort de ce nouvel outil indispensable à ma vie quotidienne, j’ai compris qu’il pouvait venir en aide à toutes les personnes dépendantes et isolées. Mon objectif est de lutter contre l’exclusion, favoriser le lien social et les actions intergénérationnelles, apporter des solutions de sécurité aux loisirs et dépasser les stéréotypes liés à l’âge ».



Mais de quoi s’agit-il exactement ? D’une montre connectée remplie de nouvelles technos qui a été conçue pour les patients atteints de maladies neurodégénératives.



Il embarque un nouveau système de détection de chute, un appel-SOS manuel ou automatique (avec un cascading de 16 appels), la géolocalisation intérieure et extérieure utilisant les réseaux GSM ou IOT, et également le positionnement dans les différents étages d’un bâtiment grâce à la résonnance magnétique.



La Geo Alzheimer Watch ou GAW peut également collecter et transmettre en temps réel, les données « santé » du porteur (rythme cardiaque, pression sanguine, taux d’oxygène dans le sang) à un portail web sécurisé ouvert par le patient, le médecin ou les membres de sa famille.



Enfin, cet appareil dispose d’un verrou de protection breveté qui permet de garantir le port continu du bracelet sans risque de perte ou de retrait par l’utilisateur. Ce bijou connecté est décliné en version homme et en version femme. La GAW est étanche afin que l’utilisateur puisse prendre son bain sans devoir ôter son bijou.



Depuis plusieurs décennie le nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ne cesse d’augmenter. Aujourd’hui on dénombre 50 millions de personnes dans le monde atteintes de la maladie, en 2030 elles seront 75 millions et en 2050 on en comptera 130 millions*.