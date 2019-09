Article publié le 23/09/2019 à 02:00 | Lu 1843 fois Générations Mouvement : 20ème rencontre nationale de pétanque dans le Var La principale association de retraités français Générations Mouvement organise du 24 au 26 septembre 2019 à à La Londe les Maures dans le Var, la 20ème édition des rencontres nationales de pétanque. Alors, « tu tires ou tu pointes » ?

La rencontre nationale de pétanque connait un succès croissant à chaque nouvelle édition. DéJà vingt ans...



Dans cet esprit, l’édition 2019 (la 20ème) accueillera cette semaine à La Londe les Maures dans le Var, près d’une trentaine de nouveaux concurrents en comparaison de l’édition 2013.



En tout, 279 joueurs, provenant de 38 Fédérations départementales et de 9 Unions régionales sont attendus et composent 93 triplettes (65 triplettes masculines et 28 féminines) qui s’affronteront pendant trois jours consécutifs, dans un climat de compétition amicale. Joueurs et supporters (plus d’une centaine) seront ainsi présents autour d’un programme festif. Seront également sur place trente partenaires de Générations Mouvement.



Rappelons que la pétanque fait partie du « Top 10 » des sports pratiqués par les Français en termes de nombre de licenciés. Activité méridionale par excellence, ce sport convivial a aujourd’hui séduit l’ensemble de nos compatriotes de tout âge !



La pétanque possède de nombreuses vertus qui permettent d’entretenir sa forme physique : acuités visuelles, précision et coordination des mouvements, concentration, etc. De plus, la pétanque est également un sport d’équipe qui permet de maintenir et créer des liens sociaux.



En proposant des activités culturelles mais aussi physiques et sociales, Générations Mouvement participe activement à la vie associative locale. Favoriser le lien social, faciliter les échanges entre générations, participer au « bien vieillir » sont autant d’engagements que l’association renouvelle au fil du temps. Avec une activité aussi populaire que la pétanque, l’association rassemble de très nombreux adhérents dans tous les départements et souhaite accueillir et accompagner toujours plus de seniors dans les différentes activités proposées par ses associations.



Retrouvez plus d’informations sur le site www.generations-mouvement.org











Dans la même rubrique : < > Bateaux de plaisance : du nouveau concernant les cartes de circulation 54ème Salon des véhicules de loisirs : tendance et nouveautés 2019