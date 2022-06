Article publié le 24/06/2022 à 01:00 | Lu 193 fois Généalogie : Généatique fête cette année ses trente ans





A l'occasion des trente ans de l'éditeur de logiciels CDIP, le logiciel de généalogie Généatique est mis à disposition sur la tablette pour seniors Facilotab. Pour aider les débutants et les seniors victimes de la fracture numérique mais amateurs d’histoire de familles.

Issue du monde associatif, la maison d’édition CDIP (Centre de Développement de l’Informatique Personnelle) souffle cette année ses trente bougies ! Un événement pour la famille Lerebourg, à qui l’on doit la création de Généatique en 1987, le logiciel francophone de référence en généalogie sur PC



A l’époque, mordu de généalogie, François décide de réaliser un programme pour simplifier et automatiser la gestion des données généalogiques. Rapidement adopté par les associations de

généalogie, dès la fin des années 80, le logiciel Généatique a révolutionné l’univers de la

généalogie francophone sur ordinateur.



Notamment avec la possibilité de structurer ses recherches, mais surtout de générer automatiquement (et en temps réel) son arbre généalogique.



Une première association ADIP créée en 1987 pour la distribution du logiciel est remplacée en 1992

par la société CDIP et la famille embauche une secrétaire, pour aider Odile Lerebourg (ex-dirigeante) et ses deux fils, littéralement “débordés” par les commandes…



Puis, avec les excellents retours de la presse et ceux obtenus, suite à la présentation du logiciel, lors des congrès nationaux de généalogie, le CDIP accueille, à ce stade, d’autres développeurs venus - en renfort - toujours dans l’habitation familiale de Bessancourt (95).



La maison des parents Odile et Lucien Lerebourg, fut d’ailleurs, à cette époque grandement “annexée” par l’activité de la société familiale. Au point que plusieurs pièces étaient carrément transformées en bureaux…



Lerebourg a vu son pavillon se transformer en QG, façon start-up. Les deux fils, François et Philippe, ont mis en place un standard téléphonique pour répondre aux nombreuses questions des utilisateurs de Généatique…



Ces deux jeunes passionnés d'informatique se relayaient à l’époque (soir et week-end) pour faire face au début de succès du “petit programme" que François avait initialement créé… Grâce au bouche-à-oreille, dans les années 90, Généatique devient rapidement populaire dans l’univers de la généalogie.



En 1997, le CDIP déménage pour de ”vrais” locaux professionnels à Bouffémont (95) et l’équipe se renforce ; puis en 2010 à Osny (95) avec encore de nouveaux talents pour développer de nouveaux projets informatique, comme le logiciel Studio-Scrap qui vise à rendre tout le monde capable de faire de la mise en page, qui voit le jour en 2007.



Puis, François imagine Facilotab en 2014 une tablette simplifiée pour communiquer avec les oubliés du numérique, qui est commercialisée à partir de 2015. En 2021, c’est finalement à Cergy (95) que le

Centre de Développement de l’Informatique Personnelle s'ancre. Et la tablette Facilotab devient partenaire d’Orange Autonomie.



En 2022, la généalogie reste au cœur de l’activité avec le succès de Généatique 2022 qui génère des centaines de milliers de téléchargements ! François Lerebourg, à l’origine de Généatique, est toujours passionné par ce loisir captivant qui nous permet d’explorer l'histoire de nos familles.



Son équipe et lui préparent déjà la suite de l’aventure, avec une nouvelle version de son logiciel pour Windows, dont les prochaines fonctions vont encore simplifier et démocratiser davantage la généalogie, pour offrir une expérience ludique, visant à accompagner les généalogistes lors de toutes les étapes : de la collecte d'informations, jusqu’à l’impression de l’arbre généalogique…



Généatique 2023 sortira sur PC fin 2022. A partir de 35 €.









