GQ : un centenaire en couverture de l'édition anglaise

Voici une couverture rare pour un magazine orienté vers la vie des stars, la mode, les nouvelles technos, les voitures, etc. En effet, le magazine GQ vient de dévoiler sa dernière couverture et pour une fois, ce n’est ni un chanteur, ni un acteur d’Hollywood ou un politique, mais un… centenaire portant en écharpe l'Union Jack, le drapeau anglais !



Certes, il ne s’agit pas de n’importe quel centenaire, puisque le Capitaine Sir Tom Moore est un vétéran de la seconde guerre mondiale mais tout de même, ce genre de photo sur un magazine people montre bien que les mentalités par rapport à la vieillesse et ses représentations commencent à changer depuis quelques années. Et c’est une bonne chose.



De fait, Sir Tom Moore est la personne la plus âgée à avoir fait la couverture du magazine britannique.

« C’est quelque chose de spécial non ? » indique le vieux monsieur. Et d’ajouter : « Si je refais la couverture l’année prochaine, je serai à nouveau le plus vieux à avoir été en « une ». D’une manière générale, les pensées négatives ne font pas partie de mon univers. Je pense positif. Tout le temps ».



L’ancien soldat sera également consacré par le magazine comme étant l’un des hommes de l’année 2020. Il sera sur la couverture de l’édition Janvier-Février 2020 disponible à partir du 4 décembre prochain.