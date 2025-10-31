Autres Actualités Funéraire : neuf nouveautés au service de la mémoire, du lieu et de l'accompagnement Alors que l’on s’apprête à célébrer nos morts, revenons sur neuf « nouveautés remarquables » dans le secteur du funéraire qui, comme tout marché, se doit d’évoluer avec son temps en proposant de nouveaux concepts et/ou produits. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 31/10/2025

Ecologie, personnalisation des obsèques et nouveaux usages numériques font partie des grandes tendances 2025 et des attentes des Français en matière de funéraire.



A l’approche de la Toussaint, le Syndicat de l’Art Funéraire (SAF - ex-CSNAF) et la Fédération Nationale du Funéraire (FNF) ont souhaité partager avec le grand public neuf initiatives, retenues dans le cadre du concours Funéraire d’Or 2025.

Obsèques écologiques : favoriser des pratiques durables et respectueuses de l’environnement

My funé : Le Nichoir du Souvenir, une urne cinéraire écologique et transformable, fabriquée en aluminium recyclé en France. Après la dispersion des cendres, elle devient un nichoir pour oiseaux, créant un lien symbolique avec la nature et un point de recueillement vivant. Un geste fort en faveur de la biodiversité et du deuil apaisé.

: Le Nichoir du Souvenir, une urne cinéraire écologique et transformable, fabriquée en aluminium recyclé en France. Après la dispersion des cendres, elle devient un nichoir pour oiseaux, créant un lien symbolique avec la nature et un point de recueillement vivant. Un geste fort en faveur de la biodiversité et du deuil apaisé. Sépulture Lodela : Juliana, monument funéraire végétalisé en acier corten pour une sépulture durable, design et végétalisée, faite d’acier corten (acier autopatinable) et de plantes grasses (sédums) à la croissance très lente et à faible entretien, ce qui assure la végétalisation des tombes et un rendu optimal tout au long de l'année pour les familles même éloignées géographiquement. La Juliana vise à répondre aux attentes modernes : écologie, esthétisme, faible maintenance et accompagne l’évolution des usages dans les cimetières.

: Juliana, monument funéraire végétalisé en acier corten pour une sépulture durable, design et végétalisée, faite d’acier corten (acier autopatinable) et de plantes grasses (sédums) à la croissance très lente et à faible entretien, ce qui assure la végétalisation des tombes et un rendu optimal tout au long de l'année pour les familles même éloignées géographiquement. La Juliana vise à répondre aux attentes modernes : écologie, esthétisme, faible maintenance et accompagne l’évolution des usages dans les cimetières. En sa mémoire : entretien et fleurissement des tombes partout en France. Avec un réseau d'équipes internes (sans sous-traitance), En sa mémoire couvre les 42.000 cimetières français pour le compte des familles. Ce service assure un entretien professionnel, récurrent et respectueux, partout sur le territoire, même en zone rurale, pour maintenir le lien entre les familles et les lieux de mémoire. La question environnementale traverse la société et fait partie de la réflexion menée autour des obsèques comme temps spécifique. Les artisans et fabricants d’Art funéraire français proposent des nouveautés, produits et services, qui répondent à une prise de conscience croissante.

Outils numériques : intégrer les nouveaux usages avec tact et dignité



Interactifs et accessibles, en phase avec les attentes des sociétés connectées, ces innovations remettent l’humain au cœur du dispositif pour mieux l’accompagner dans son deuil, son recueillement et son souvenir.

Funelive : la cérémonie à distance, en direct et en toute dignité qui permet à ceux qui ne peuvent se déplacer d’assister à une cérémonie funéraire en ligne. Une solution pensée pour les familles éloignées géographiquement, les personnes âgées ou malades, avec une diffusion sécurisée et respectueuse, afin que chacun puisse rendre hommage, où qu’il soit.

: la cérémonie à distance, en direct et en toute dignité qui permet à ceux qui ne peuvent se déplacer d’assister à une cérémonie funéraire en ligne. Une solution pensée pour les familles éloignées géographiquement, les personnes âgées ou malades, avec une diffusion sécurisée et respectueuse, afin que chacun puisse rendre hommage, où qu’il soit. Repos digital : gérer l’héritage numérique des défunts. La première solution française dédiée à la gestion des comptes numériques des personnes décédées : réseaux sociaux, abonnements, photos, données personnelles... Repos Digital accompagne les familles dans une étape encore peu connue du deuil moderne. Un service innovant et essentiel à l’heure du tout numérique.

: gérer l’héritage numérique des défunts. La première solution française dédiée à la gestion des comptes numériques des personnes décédées : réseaux sociaux, abonnements, photos, données personnelles... Repos Digital accompagne les familles dans une étape encore peu connue du deuil moderne. Un service innovant et essentiel à l’heure du tout numérique. Histoires de vie : biographies numériques accessibles via QR Code. Il s’agit en fait d’un coffret de mémoire numérique permettant de rassembler textes, photos, vidéos et témoignages autour d’une personne défunte, accessible via QR Code depuis un lieu de recueillement. Une solution sensible et sécurisée pour transmettre les histoires de vie aux générations futures.

: biographies numériques accessibles via QR Code. Il s’agit en fait d’un coffret de mémoire numérique permettant de rassembler textes, photos, vidéos et témoignages autour d’une personne défunte, accessible via QR Code depuis un lieu de recueillement. Une solution sensible et sécurisée pour transmettre les histoires de vie aux générations futures. Stonest : la Pierre d’éternité est un bijou-médaillon destiné à la pierre tombale. En porcelaine de Limoges et or 24 carats, il intègre une puce NFC pour accéder à un espace d’hommage digital sécurisé. Un objet de prestige et de transmission, pour perpétuer la mémoire dans l’élégance et l’émotion, alliant artisanat d'art et innovation. L'intégration des nouvelles technologies, telles que les QR codes sur les tombes, la réalité augmentée, et les plateformes numériques pour suivre les cérémonies à distance, sont autant de solutions emblématiques des nouveaux usages autour des rites funéraires.Interactifs et accessibles, en phase avec les attentes des sociétés connectées, ces innovations remettent l’humain au cœur du dispositif pour mieux l’accompagner dans son deuil, son recueillement et son souvenir.

Personnalisation : pour un hommage unique



Elle se décline aussi dans l’exceptionnalité du souvenir et se traduit par une proposition étendue d’articles personnalisables et réalisables sur-mesure.

Pimp my coffin : kit de personnalisation de cercueil. Comment ça marche ? Grâce à un configurateur IA et un kit simple à poser, les familles peuvent personnaliser les cercueils avec images, textes et décors. Une innovation qui valorise l’expression des émotions, tout en restant compatible avec les standards des fabricants.

: kit de personnalisation de cercueil. Comment ça marche ? Grâce à un configurateur IA et un kit simple à poser, les familles peuvent personnaliser les cercueils avec images, textes et décors. Une innovation qui valorise l’expression des émotions, tout en restant compatible avec les standards des fabricants. Tellement là : stèle textile personnalisable pensée pour évoluer avec les saisons, les souvenirs et les émotions. Les familles peuvent modifier les toiles imprimées au fil du temps grâce à un configurateur, créant une sépulture vivante et évolutive. Un objet innovant, poétique et inclusif. L’intérêt croissant pour des funérailles plus individualisées et des cérémonies adaptées aux préférences personnelles du défunt est une autre tendance forte.Elle se décline aussi dans l’exceptionnalité du souvenir et se traduit par une proposition étendue d’articles personnalisables et réalisables sur-mesure.





