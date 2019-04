Article publié le 29/04/2019 à 01:42 | Lu 109 fois Franprix : des robots-livreurs pour venir en aide aux ainés En matière d’innovation, les supermarchés sont souvent à la pointe. Dans ce contexte, un Franprix parisien du 13ème arrondissement vient de mettre en test des robots-livreurs qui visent à aider les clients à ramener leurs courses à la maison. Une solution qui concerne plus particulièrement les personnes âgées et/ou handicapées.

Ceux qui se promènent actuellement dans le 13ème arrondissement parisien risquent d'avoir la surprise de tomber nez à nez avec un robot ! N'ayez aucune crainte ! Ils ne sont pas belliqueux, bien au contraire. Ils sont là pour aider l'homme.

Ce robot s'appelle THO3. Il a été imaginé par une start-up française de Cahors, TwinswHeel. Esthétiquement, il n'est pas très beau : il se compose principalement de deux grandes roues et d'un caisson central qui comprend le moteur et l'entreposage des courses. Il mesure 70 cm de large et 80 cm de hauteur. Il peut transporter 40kg et rouler à la vitesse de 6km/h en évitant les obstacles. Son autonomie moyenne est de 8 heures.

L'idée -à terme- est que ces robots suivent la personne âgée dans le magasin (comme un caddie) et qu'ils ramènent ensuite les courses au domicile du client. Un système qui peut s'avérer stratégique pour les supermarchés quand on sait que les ainés ont tendance à s'y rendre de moins en moins par manque de praticité, d'accès, de convivialité, etc.

Ce service du futur va être testé pendant six mois. Toutefois, il reste encore très limité : en effet, actuellement un « véhicule autonome » n'a pas le droit de rouler seul dans les rues, cet humanoïde doit donc être accompagné d'un livreur du supermarché. Autres points : il ne monte pas les escaliers et ne peut pas rentrer seul… Bref, c'est loin d'être au point, mais c'est un premier pas vers l'avenir…













