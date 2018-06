Article publié le 19/06/2018 à 03:42 | Lu 263 fois Ecosse : un supermarché met en place une "caisse tranquillité" pour les ainés Un supermarché de la chaine Sainsbury’s situé à Prestwick en Ecosse vient de mettre en place -à titre d’essai- une caisse tranquillité (relaxed lane) destinée à la clientèle senior. Si l’idée est concluante, le concept sera maintenu et pourrait même être étendu à d’autres magasins. Détails.





La liste des doléances est longue et à terme, si ces grandes surfaces ne s’adaptent pas à cette clientèle, elles risquent tout simplement de la perdre, au profit du web, par exemple. Parmi les pistes envisagées, la mise en place de caisses « lentes » dédiées aux ainés.



C’est exactement l’expérience que tente actuellement un magasin de la chaine Sainsbury’s situé à Prestwick en Ecosse. L’idée ? Proposer une « relaxed lane », une caisse tranquillité réservée aux clients qui ne sont pas pressés ni stressés, comme par exemple, les personnes âgées et notamment les patients atteints de troubles cognitifs légers.



Le système va être testé pendant quatre semaines de 10h à 18h. Les caissières ont été formées de manière à comprendre les problématiques des ainés et à gérer les petits soucis rencontrés par les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, un système auditif spécial a été installé pour ceux qui rencontrent des problèmes d’audition. L’idée est de tout faire pour faciliter les achats des clients âgés.



Une expérience intéressante mais encore trop rare sur le marché. Il est grand temps que les Monoprix, Franprix, Auchan, Carrefour s’y mettent !



Autres pistes pour faciliter les courses des ainés : mise en place de sièges dans les grandes surfaces ce qui permettrait aux ainés de se reposer lorsqu’ils en ont besoin ou inciter les clients âgés à venir pendant les heures creuses en leur offrant des remises ou des promotions qui soient en adéquation avec leurs besoins. De nos jours, les supermarchés ne sont clairement pas adaptés aux personnes âgées (à part quelques magasins ou enseignes menant des expériences notamment en Allemagne ou aux Pays-Bas). Prix écrits trop petits, produits présentés trop hauts, caddys trop lourds et peu maniables, etc.La liste des doléances est longue et à terme, si ces grandes surfaces ne s’adaptent pas à cette clientèle, elles risquent tout simplement de la perdre, au profit du web, par exemple. Parmi les pistes envisagées, la mise en place de caisses « lentes » dédiées aux ainés.C’est exactement l’expérience que tente actuellement un magasin de la chaine Sainsbury’s situé à Prestwick en Ecosse. L’idée ? Proposer une « relaxed lane », une caisse tranquillité réservée aux clients qui ne sont pas pressés ni stressés, comme par exemple, les personnes âgées et notamment les patients atteints de troubles cognitifs légers.Le système va être testé pendant quatre semaines de 10h à 18h. Les caissières ont été formées de manière à comprendre les problématiques des ainés et à gérer les petits soucis rencontrés par les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, un système auditif spécial a été installé pour ceux qui rencontrent des problèmes d’audition. L’idée est de tout faire pour faciliter les achats des clients âgés.Une expérience intéressante mais encore trop rare sur le marché. Il est grand temps que les Monoprix, Franprix, Auchan, Carrefour s’y mettent !Autres pistes pour faciliter les courses des ainés : mise en place de sièges dans les grandes surfaces ce qui permettrait aux ainés de se reposer lorsqu’ils en ont besoin ou inciter les clients âgés à venir pendant les heures creuses en leur offrant des remises ou des promotions qui soient en adéquation avec leurs besoins.