Article publié le 06/09/2021 à 01:00 | Lu 1882 fois France services : être aidé dans vos démarches près de chez vous





Demander une carte grise, effectuer une demande de RSA, remplir sa déclaration de revenus pour les impôts sur internet... Vous avez besoin d'aide pour faire une démarche en ligne ? Un accompagnement au numérique vous simplifierait la vie ? À moins de 30 minutes de chez vous, les agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet unique de services publics.

Où trouver la France services proche de chez vous ?

Vous trouverez les coordonnées et les horaires de la France services la plus proche de chez vous parmi les 1.304 actuellement labellisées sur la page de campagne ou la carte interactive France services. Vous pouvez faire une recherche en renseignant votre adresse, le nom de votre commune ou son code postal.



A savoir : en 2022, plus de 2.000 France services seront déployées sur l'ensemble du territoire français.



Quels sont les services proposés et pour quelles démarches ?

France services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : les Finances publiques, la Caisse d'allocations familiales (CAF), l'Assurance maladie, l'Assurance retraite, le ministère de l'Intérieur, Pôle emploi, la Poste, la Mutualité sociale agricole (MSA) et le ministère de la Justice.



Quelques exemples de services proposés :

- Aide aux démarches administratives : vous aider à faire votre carte grise ou demander la prime d'activité par exemple.

- Recherche d'emploi : vous accompagner dans la réalisation de CV et de lettres de motivation, vous orienter dans l'utilisation du site pole-emploi.fr.

- Remboursement de soins : vous orienter vers l'utilisation du site ameli.fr et de l'application mobile.

Préparation de sa retraite : créer votre espace personnel, faire la simulation de vos allocations, déposer ou retirer votre dossier sur internet.

- Faire face à un litige ou un conflit : vous assurer un premier accueil et vous orienter vers un dispositif de proximité en matière d'accès au droit ou vers un professionnel de la justice.

- En plus de ce socle de services, les usagers bénéficient des partenariats locaux tissés entre la France services et les structures locales d'accompagnement : mission locale, CCAS ou encore l'accès à des ateliers d'initiation au numérique pour les usagers.



Pour répondre à votre situation individuelle, différentes prestations sont délivrées dans le champ des services proposés par les services publics partenaires du programme (situation fiscale, santé, famille, retraite, emploi, documents d'identité...) :

- une information générale sur les démarches proposées par les opérateurs (réponses aux questions, accompagnement des démarches administratives du quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le renouvellement des papiers d'identité, du permis de conduire et de la carte grise...) ;

- un accompagnement au numérique pour en favoriser l'apprentissage et en développer les usages (création d'une adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs, création de vos identifiants pour accéder au service public en ligne...) ;

une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d'allocations, demande de documents en ligne...) ;

- des prestations de conseil pour la résolution des cas complexes en s'appuyant sur les correspondants au sein du réseau des partenaires.

Au-delà des formalités administratives, vous avez également accès à des postes informatiques en libre-service.



Qui vous accompagne ?

Sur place, au moins deux agents formés vous accueillent pour vous accompagner dans vos démarches administratives du quotidien.



Quelques recommandations avant de vous déplacer

Pour la plupart des démarches, il est nécessaire de disposer d'une adresse mail : pensez à vous munir de votre identifiant et du mot de passe de votre messagerie si vous en avez déjà une. Si vous n'en avez pas, pas de problèmes, vous serez accompagné pour créer une adresse mail personnelle.



Selon vos démarches, il est utile de vous munir de certains de vos identifiants (numéros d'allocataire de la CAF, numéro de sécurité sociale, numéro d'identifiant Pôle Emploi) ou bien de certains documents : carte vitale, avis d'imposition, derniers bulletins de salaire, un CV sur papier ou clé USB...



Si vous avez une question sur les démarches proposées ou les papiers nécessaires pour les réaliser, prenez contact directement avec la France services la plus proche de chez vous en vous rendant sur la carte interactive France services .



A savoir : France services, proche de vous, proche de chez vous : c'est le nom de la campagne nationale de communication du programme France services, lancée jeudi 15 avril 2021 par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités.



L'objectif attendu ? Faire connaître à tous les citoyens les France services, guichets uniques de services publics où des agents formés sont présents pour accompagner les usagers dans leurs démarches administratives du quotidien et dans l'utilisation des outils numériques.



