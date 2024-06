Forum "Bien vivre sa retraite à Paris", avec l'Assurance retraite IdF et la Ville de Paris, le 17 juin prochain Quelles activités privilégier pour rester en forme ? Comment diversifier ses loisirs ? Où s'informer sur ses droits en tant que retraité ? Pour répondre à ces questions, l'Assurance retraite Île-de-France et la Ville de Paris proposent à tous les seniors parisiens de profiter d'une journée gratuite sur le thème « Bien vivre sa retraite » le lundi 17 juin prochain à l’Hôtel de Ville. Détails.





Dans la pratique, ces activités sont organisées autour de quatre grandes thématiques :

« S'informer sur l'offre parisienne » : accès aux droits, aides aux aidants, lieux ressources ;

« Rester connecté aux autres » : activités bénévoles, lutte contre l'isolement, accès au numérique ;

« Bouger dans la ville » : mobilité, accès à la culture et au sport, activités de bien-être ;

« Adapter & choisir son lieu de vie » : diversité des habitats, aménagement du logement, aides techniques et financières.

Tout au long de cette journée, les visiteurs pourront s'initier à différentes activités telles que la sophrologie, le yoga ou la gym douce et bénéficier de conseils adaptés à leurs besoins à travers des ateliers thématiques comme « gérer son budget à la retraite » ou « lutter contre les arnaques en ligne ». Entre autres.



En tout, ce sont près de 40 exposants qui seront réunis tout au long de la journée pour répondre aux questions et orienter au mieux les visiteurs face à des besoins spécifiques. L'Assurance Retraite et la Ville de Paris accueilleront également les seniors sur leur stand.



« Les retraités représentent un Parisien sur six. Ce forum leur est dédié ainsi qu'à tous les Parisiens qui partiront prochainement à la retraite » indique Véronique Levieux, adjointe à la Maire de Paris chargée des seniors et des solidarités entre les générations.



Et de préciser : « c'est l'occasion de s'informer sur ses droits, de trouver des activités ou des offres de bénévolat qui correspondent à ses envies et de se renseigner sur toutes les solutions pour vivre sereinement sa retraite. Les dispositifs gratuits de la Ville de Paris pour les seniors parisiens seront également à découvrir ».





Informations pratiques



Inscription gratuite à partir du lien suivant :

Hôtel de Ville - 3 rue Lobau, Paris Centre.

Plaquette.pdf (2 Mo)



