Fnadepa : le Grand Âge encore absent de la feuille de route du Gouvernement... Dans un récent communiqué, la Fnadepa* regrette l'absence du sujet du Grand âge dans la feuille de route gouvernementale présentée hier par Michel Barnier. Dans ce contexte, cette fédération appelle le Premier ministre à prendre en compte le vieillissement de la population et de répondre urgemment aux difficultés des établissements et services s’adressant aux ainés. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 03/10/2024

« Alors qu'il y a une semaine à peine, plus de 40.000 personnes se mobilisaient dans les établissements et services pour personnes âgées à l'appel de la Fnadepa -et de 17 autres organisations du secteur-, le Gouvernement semble, une fois de plus, ignorer l'enjeu majeur pour notre pays : le vieillissement de sa population et les besoins de ses ainés ! » indique la fédération dans son communiqué.



Et d’ajouter qu’elle « est exaspérée par une telle omission. Elle rappelle que le secteur est confronté à des difficultés financières sans précédent, qui se sont ajoutées aux tensions RH quasi chroniques, pesant sur la qualité de l’accompagnement des personnes âgées et la survie même de nombre de structures ».



Elle exhorte de nouveau le Premier ministre à :

• Débloquer un fonds d'urgence de 1,4 milliard d'euros pour soutenir les établissements en difficulté et combler les déficits accumulés,

• Engager la réforme structurelle tant attendue, en mettant à l'agenda parlementaire au plus vite, l'examen de la loi de programmation prévue par le législateur dans la loi du 8 avril 2024, avec un engagement financier suffisant.



Et de conclure : « il est urgent d'agir pour garantir une qualité d'accompagnement digne et adapté aux besoins croissants des personnes âgées d'aujourd'hui et de demain ».



Pour rappel, cela fait déjà des années, malgré les différents scandales qui ont eut lieu dans certains EHPAD -et les conséquences désastreuses pour les résidents- que le secteur des personnes âgées est systématiquement laissé de côté par les gouvernements successifs…



*Association loi 1901 créée en 1985, la FNADEPA est une Fédération nationale professionnelle qui regroupe des directeurs d’établissements et de services pour personnes âgées : fonction publique territoriale et hospitalière, associatif et privé commercial. Elle représente 1.500 professionnels rassemblés en associations départementales et régionales.







