Article publié le 26/07/2019 à 09:46 | Lu 115 fois Fligthright vous aide à vous faire rembourser d'un vol retardé ou annulé Lors d’un voyage à l’étranger, on espère toujours que tout se passera comme prévu. Forcément. Aussi bien au moment du départ que pendant le séjour ou, au retour. Or, il se trouve que ce n’est pas toujours le cas...





Et si certains supportent mal le fait qu’on leur ait refusé l’accès à un vol qu’ils ne devaient absolument pas rater, d’autres regrettent l’attitude des compagnies aériennes qui font tout ce qu’elles peuvent pour ne pas accorder les dédommagements nécessaires. C’est dans ce genre de situation qu’il est judicieux de faire appel à un professionnel comme Flightright.



Obtenez votre indemnisation grâce à Flightright

Flighright a pour mission d’accompagner les passagers victimes d’un vol retardé ou annulé. L’entreprise intervient essentiellement dans les démarches de demande d’indemnisation et s’engage -par tous les moyens possibles- à obtenir gain de cause auprès des compagnies aériennes.



La création de cette plateforme découle des difficultés générées par le processus de dédommagement -souvent complexes- et de la mauvaise foi de certaines compagnies aériennes.



A ce sujet, rappelons que



Ce sont bien évidemment, des situations que tout le monde veut éviter ! Seulement voilà, vous n’avez pas vraiment le choix face à de telles situations, surtout si vous faites partie des dernières personnes enregistrées ou si vous n’avez pas de carte de voyageur fréquent !



Comprendre le surbooking

Il faut savoir que vous risquez de vous heurter à de grosses difficultés pour être indemnisé après un surbooking... Alors même que légalement vous êtes éligibles à une indemnité, les compagnies aériennes essaieront souvent de ne pas avoir à payer les compensations dues.



Les indemnités légales (règlement européen) vont de 250 à 600 euros en fonction de la distance et de la destination finale de votre vol. De plus, il faut savoir qu’en cas de retard de vol, la compagnie aérienne est censée vous offrir une assistance gratuite en fonction du délai d'attente : rafraîchissements, restauration, communications, et si nécessaire hôtel et transferts entre le lieu d'hébergement et l'aéroport. Pour bénéficier d'une telle prise en charge, le retard doit atteindre une certaine durée. Elle dépend également de la distance de vol.



Dans ce contexte, le rôle de Flighright est de vous accompagner afin que vous obteniez ce qui vous est du. Ce service passe par la mise à disposition de certaines informations (sur vos droits par exemple), la réalisation de démarches d’obtention d’indemnisation et l’envoi de votre indemnité lorsque votre demande a été validée.



