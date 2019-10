Article publié le 08/10/2019 à 04:46 | Lu 218 fois Famille seniors : le nouveau dispositif de la SPA pour favoriser l'adoption d'un animal par un senior On le sait, les seniors sont des amoureux des animaux. Oui mais voilà, passé un certain âge, on peut hésiter à prendre un animal, à l’adopter… Dans ce contexte, la SPA vient de lancer Famille seniors, un projet originale qui vise à permettre aux personnes âgées de trouver leur compagnon à quatre pattes.

À l’occasion de ses journées Portes Ouvertes, la SPA a décidé de mettre les seniors à l’honneur en créant un nouveau dispositif qui leur permettra d’accueillir un animal chez eux.



A noter que pour le moment, il s’agit d’un projet pilote qui, dans un premier temps, est en test au refuge d’Orgeval (78). Ces personnes âgées isolées, identifiées et sélectionnées par leur commune et dont le souhait n’est autre que de trouver un compagnon pour vivre une belle histoire, se verront confier un chien ou un chat.



Comment ça fonctionne ? Tout simplement. Les services sociaux de mairies identifient des ainés pour lesquels la compagnie d’un animal serait bénéfique. Ensuite, l’équipe de la SPA se rend chez eux pour évaluer les conditions d’accueil et être en mesure de proposer à chaque personne des chiens ou des chats, souvent âgés, adaptés à leur mode de vie.



A noter que la SPA reste propriétaire de l’animal. Si la personne n’est pas imposable, l’association prévoit de prendre en charge l’alimentation et les frais vétérinaires avec une aide des communes.



Comme le souligne Pierre-François Viard, maire de Louveciennes et vétérinaire : « Dès l’origine de ce projet, j’ai été totalement enthousiaste. Lorsqu’une personne âgée perd son compagnon, c’est un déchirement… Comme pour tous les maîtres. Mais la plupart du temps, elle ne s’autorise pas à adopter de nouveau, par peur de ne pas être en mesure d’assumer jusqu’au bout. Je le constate très souvent dans ma pratique vétérinaire. Ce dispositif permet de lever le frein qui privait trop de seniors de la joie d’avoir un compagnon aimant, et trop d’animaux abandonnés d’être adoptés par des maîtres attentionnés. »



De son côté, Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA, se réjouit de ce dispositif inédit en collaboration avec les mairies : « S’il est aujourd’hui avéré que les animaux ont des bienfaits sur la santé physique et morale des seniors, il apparaît évident de les mettre en relation pour le bien-être de tous. L’objectif étant de rompre la solitude, d’apporter un certain réconfort et de la joie de vivre à chacun, y compris à nos pensionnaires ! Des placements sous le signe du bon sens et du bonheur partagé. »



A noter que ce système est né en 2017 avec le soutien de la mairie de Cambrai.



Une manière intelligente et innovante de rompre l’isolement des ainés tout en les aidant à conserver leur santé mais aussi, tout en désengorgeant les refuges pour animaux abandonnés encore bien trop nombreux...



Rappelons qu'une récente étude a confirmé le fait que de posséder un animal de compagnie permettait de réduire jusqu’à 36% les risques de mortalité cardio-vasculaire en particulier chez les personnes vivant seules…











