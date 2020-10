Article publié le 22/10/2020 à 10:15 | Lu 95 fois Famille d'accueil pour personnes âgées et autres : quelles alternatives à l'EHPAD ?





Famille d’accueil pour personnes âgées, maison de retraite, logement pour senior, ou autres, il existe de nombreuses alternatives à l’EHPAD.

Les alternatives à l'EHPAD

Lorsqu’une personne devient âgée, il est normal d’envisager différentes possibilités pour qu’elle ne reste pas seule et qu’elle puisse continuer de vivre en toute sécurité grâce à un accompagnement adapté.



Pour cela, il existe différentes alternatives à l’EHPAD comme la famille d’accueil pour personnes âgées, le logement pour senior, la maison de retraite, le maintien à domicile, ou encore l’accueil familial. Découvrez nos conseils pour faire les bons choix !

La famille d’accueil pour personnes âgées



Il s’agit en fait de professionnels agréés et formés qui vont accueillir chez eux, auprès de leur famille, jusqu’à trois personnes âgées. La famille d’accueil permet donc de vivre dans un véritable lieu de vie et auprès d’une famille tout en disposant de la présence d’un professionnel (plus d’informations sur le sujet sur le blog Astuce Santé).



CetteFamille proposent l'accompagnement en famille d'accueil pour personnes âgées afin de permettre aux seniors de profiter d'un cadre sécurisé et agréable. Ainsi, lorsque l'on recherche des alternatives à l'EHPAD, ces familles d'accueil peuvent tout à fait être envisagée et auront un coût plus avantageux.

L’accueil familial Il est également possible d’accueillir soi-même une personne âgée chez soi pour lui permettre de profiter de sa famille tout en étant accompagnée au quotidien avec un accueil familial. Cela étant, par comparaison à la famille d’accueil pour personnes âgées, c’est aux proches de prendre en charge les différentes tâches d’accompagnement du quotidien ce qui peut parfois être difficile et même peu recommandable puisqu’il est préférable de disposer d’une formation adaptée pour effectuer les bons gestes dans le cadre d’un accueil familial.

Le logement pour senior



En plus du logement aménagé, des activités sont régulièrement organisées et le personnel médical se déplacera au domicile des ainés pour vérifier que tout se passe pour le mieux. Ce type de logement est bien souvent préféré par les seniors qui conservent ainsi leur indépendance, mais représente aussi un certain investissement en termes de coût en fonction des établissements.



Le logement pour senior est une solution très intéressante pour les personnes âgées qui souhaitent continuer de vivre seules en toute autonomie. En effet, le logement pour senior permet de vivre dans un logement adapté aux contraintes de l'âge avec des lieux de vie indépendants, mais aménagés selon les besoins des ainés.

La maison de retraite La maison de retraite se rapproche du logement pour seniors sur bien des aspects à la différence que c’est le plus souvent d’une chambre au sein d’une résidence dont profitera la personne âgée.



Une nouvelle fois, la maison de retraite s’adresse aux personnes ayant conservé un certain niveau d’autonomie, mais dont il est préférable de faciliter le quotidien.



La maison de retraite permettra également de partager une vie plus en communauté avec le partage des moments de repas et d’activités pour rythmer les journées.

Le maintien à domicile Enfin, le maintien à domicile est aussi une solution très plébiscitée qui est intéressante au niveau du coût, mais aussi de l’indépendance qu’elle permet de conserver.



Les personnes âgées n’ayant plus la capacité d’effectuer certaines tâches du quotidien, mais pouvant toujours rester seules pourront choisir de rester chez elles grâce à l’intervention de professionnels à domicile.



En fonction du besoin, il sera possible d’opter pour le portage des repas, l’intervention d’une aide à domicile ou encore d’un auxiliaire de vie si nécessaire.









