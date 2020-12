Article publié le 04/12/2020 à 01:00 | Lu 100 fois Face aux virus, stimulez vos défenses immunitaires ! par le Pr Henri Joyeux et Dominique Vialard (livre)





Les éditions du Rocher vont publier le 20 janvier 2021, le dernier ouvrage en date du Pr Henri Joyeux en collaboration avec Dominique Vialard : intitulé Face aux virus, stimulez vos défenses immunitaires ! ce livre nous rappelle de manière accessible au plus grand nombre, l’intérêt de notre système immunitaire. Surtout en ces temps où la Covid-19 n’en finit plus de nous empoisonner la vie.

Plus on avance dans cette épidémie -qui n’en finit plus, bientôt un an qu’elle nous pourrit la vie- plus on se rend compte de l’importance de stimuler et de renforcer nos défenses immunitaires…



De nombreux ouvrages traitent de ce sujet. Le dernier en date sortira le 20 janvier 2021. Intitulé Face aux virus, stimulez vos défenses immunitaires ! il est corédigé par le Pr Henri Joyeux (déjà auteur de nombreux livres de vulgarisation médicale) et Dominique Vialard.



« Toute maladie, quelle qu’elle soit, traduit un déficit plus ou moins sérieux de nos défenses immunitaires. Il est donc nécessaire de bien connaître ces défenses, cette capacité naturelle de notre corps à se défendre contre des substances étrangères et des agents infectieux, à « s’auto-réparer » » rappellent les auteurs.



Et de préciser que ces défenses « sont présentes tout au long de notre vie » et que « biologiquement, il est maintenant admis que nous sommes aptes à devenir centenaires à la condition expresse de savoir protéger notre santé et sa première ligne de défense biologique que constitue » ce fameux système immunitaire. En gros, de l’importance d’entretenir et de maintenir nos défenses naturelles.



Et ce, non pas de temps à autres quand on a peur de tomber malade. Non, il s’agit de le faire au jour le jour et sur le long terme car « notre système immunitaire s’amenuise au fil des années, c’est dans l’ordre des choses, mais c’est d’autant plus vrai si nous le connaissons mal et ne savons pas l’entretenir ».



Si nous le gardons en bonne santé – et sauf anomalie –, notre système immunitaire demeure donc une merveilleuse machine de vie, de défense et de réparation. Une incroyable armada, très active, bien postée, rapide et en réserve quand il faut, capable de s’entraîner, toujours prête à contrer l’ennemi, à faire la « guerre » pour reprendre une expression présidentielle.



Cette pandémie de Covid révèle nos faiblesses et une société immuno-déprimée. Elle a mis la planète entière à l’arrêt et asphyxié son poumon économique. Comment cela a-t-il été possible, si soudainement, en même temps et dans le monde entier ? Comment, partie de l’infiniment petit, de l’invisible à nos yeux, une telle réaction en chaîne a-t-elle pu provoquer un désastre mondial ?



Une question qui appelle un retour à l’humilité, à certaines valeurs oubliées, à la nature, humaine d’abord : la réalité de notre corps, de sa prodigieuse constitution et de son système de défense ou d’auto-guérison sans lequel nous ne pourrions pas vivre.







