Article publié le 22/02/2019 à 01:00 | Lu 202 fois Eviter l'insuffisance rénale chronique en se faisant dépister La 14ème Semaine Nationale du Rein –qui aura lieu du 9 au 16 mars prochains- est une bonne occasion de se faire dépister et de vérifier le bon fonctionnement de ses reins. En cas d’anomalie, ce dépistage peut permettre une prise en charge précoce et des traitements moins lourds… Cette semaine dédiée au rein vise aussi à sensibiliser le grand public aux problématiques relatives aux différentes maladies rénales.

Nous sommes tous concernés, potentiellement, par l’insuffisance rénale chronique (IRC) dont le nombre de malade augmente de 2% par an. La prévention, la prise en charge de la maladie et l’accès à la greffe doivent être améliorés afin d’offrir aux malades les mêmes choix.



Pourquoi se faire dépister ? La maladie rénale est dite « silencieuse » car elle ne se manifeste par aucun symptôme (ou asymptomatique) perceptible. C’est donc généralement à un stade très avancé de la pathologie que l’on se rend compte que l’on est malade…



Aujourd’hui en France, plus d’un tiers des personnes entrent en urgence en traitement de suppléance, greffe ou dialyse. Toutefois, et comme toujours, un dépistage précoce permet une prise en charge appropriée qui ralentira, voire stoppera, l’évolution vers une insuffisance rénale dite « terminale » (lorsque les reins ne fonctionnent plus du tout).



Le coût humain de l’insuffisance rénale chronique, en termes de qualité de vie, et son coût financier pour la communauté (l’Assurance-maladie avait établi ce coût à plus de 4 milliards en 2007) sont gigantesques.



En 2015 en France, 11.000 personnes sont arrivées au stade dit « terminal » de l’insuffisance rénale et ont dû débuter un traitement de suppléance. Environ 46.000 personnes sont dialysées et 36.000 personnes sont greffées.

Comment prendre soin de ses reins ?

- Avoir une alimentation équilibrée permet d’éviter le surpoids. L’obésité est un facteur qui favorise la maladie rénale.

- Lutter contre la sédentarité grâce à une activité physique adaptée à son âge.

- Boire la quantité d’eau adaptée à ses besoins (au moins 1,5 litre par jour) répartie sur la journée, afin de faciliter le travail de vos reins.

- Arrêter de fumer.

- Ne pas manger trop salé, car l’excès de sel favorise l’hypertension. Attention à la surconsommation de plats tout prêts du commerce

- Attention aux substances qui peuvent être toxiques ! L’aspirine, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens comme l’ibuprofène peuvent être toxiques pour le rein lorsqu’ils sont utilisés à forte dose ou à long terme. N’abusez pas des laxatifs et des diurétiques. Evitez les herbes dites « soignantes » et plus généralement tout produit dont la composition n’est pas clairement identifiée. L’excès de protéine (oeuf, viande, poisson) « fatigue » le rein et, à terme, l’abîme. Méfiez-vous donc des régimes hyper-protéinés.









