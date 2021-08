Article publié le 30/08/2021 à 01:00 | Lu 113 fois Eté indien en Touraine : une destination gourmande et généreuse !





Dîner au crépuscule ou yoga dans les vignes, atelier vendanges, déjeuner dans une cave, apéro-bateau sur la Loire ou balade œnologique au Château de Chenonceau : en Touraine, l’art de vivre se conjugue à toutes les saisons ! De caves en châteaux, d’épiceries en fromageries, de restaurants en événements gourmands, direction la Touraine !

Berceau de l’art de vivre à la française, concentré de plaisirs les plus simples, synthèse du bon goût, symbole de douceur : la Touraine décline plusieurs facettes qui ont façonné sa personnalité ! Terre de prédilection pour les vins, terre d’abondance pour les épicuriens, la destination déploie des vignobles star (Vouvray, Chinon, Saint-Nicolas-de-Bourgueil) et une gastronomie aux petits oignons pour faire le plein de douceur, de soleil, de gourmandise et de bons crus avant l’hiver !



Dîner au crépuscule dans les vignes des étoiles plein les yeux à Vouvray !

Une table joliment dressée en plein milieu du vignoble, des dégustations rythmées par un coucher de soleil sur le Chenin local, un retour aux lampions : promesse d’une expérience féerique, les visites « Dans les vignes au crépuscule » proposent une balade commentée dans le vignoble suivie d’une pause gourmande avec la dégustation de 5 vins de Touraine et vins de Loire.



Installés en plein milieu des ceps, les prétendants aux choses simples sont gâtés d’ardoises de mets régionaux (rillettes de poisson de Loire, charcuteries tourangelles, fromages de Touraine, mets sucrés) en total accord avec les cuvées. Le must : le chemin du retour, sur 2 km, simplement éclairé à l’aide de petites lanternes !



Infos : 40 € / personne – Durée : 3h



Yoga dans les vignes le plein d’énergies positives à Saint-Nicolas de Bourgueil

Pratiquer le yoga au milieu des vignes des domaines viticoles avant de rejoindre la cave pour une dégustation, c’est l’idée originale d’Âme Wine pour éveiller les sens. Au pied des vignes en position du lotus, les ateliers "Écoute et Goûte" invitent à décomplexer, que l’on soit yogis débutants ou néophytes perdus dans l’univers du vin !



Après un recentrage sur la respiration abdominale et thoracique, quelques postures douces et de la méditation, les participants attaquent une dégustation à l’aveugle, les chakras bien ouverts. Du blanc du terroir d’Anjou au blanc liquoreux quarts-de-Chaume en passant par le Bourgueil rouge : cette alliance yoga vin permet de retrouver le bon équilibre !



Infos : 49 € / personne – Durée : 2h.



Apéro en bateau : une découverte gourmande de la Loire de Tours vers Marmoutier/Rochecorbon

Au départ du Château de Tours, l’association Boutavant propose d’embarquer à bord d’une embarcation traditionnelle pour une balade d’une heure avec un panier de spécialités tourangelles (rillons, rillettes, poissons fumés, fromages, légumes et fruits frais) et un verre de vin de Loire, blanc ou rosé.



Reposante et instructive, cette mini-croisière à l’heure de l’apéro est le must pour cueillir quelques anecdotes sur la ville, apercevoir des oiseaux de Loire ou des traces de castors !



Infos : 28 € / adulte – Durée : 1h.



Atelier vendanges vis ma vie de vigneron à Chinon !

Symbole de tout le travail de l’année pour le vigneron, les vendanges c’est le grand moment de l’année. Récolter le raisin, trier les grappes, visiter les chais pendant les vinifications puis partager un repas de vendangeurs : VinoLoire immerge, le temps d’une saison, dans l’ambiance si particulière des vendanges !



Sécateur et panier en mains, on s’amuse à remonter les rangs et remplir les cagettes dans une atmosphère toujours bon enfant. Le clou de l’expérience : le « casse-croûte » et la grande tablée avec les bénévoles, les saisonniers, les vignerons et le staff du domaine !



Arrêt sur Loire à Amboise !

Changement de nom, création d’un bistrot et d’une épicerie fine… Les caves Duhard, du XVe siècle, ont fait peau neuve avec un nouveau concept autour de l’art de vivre baptisé Ambacia.



Situé au-dessus des caves troglodytes, le restaurant bistronomique l’Oppidum offre une vue panoramique sur la Loire pour déguster des produits de terroir : fromages ligériens affinés dans leurs caves, charcuteries fines, poissons de Loire, caviar de Sologne et truffes de Touraine !



Après le déjeuner, l’expérience peut se prolonger dans le vignoble avec une balade thématique ou un peu de shopping dans l’épicerie fine garnie de spécialités du Val de Loire, de fromages affinés et de cuvées !



Balade œnologique au Château de Chenonceau : une immersion dans l’alchimie nature/architecture

Au départ des vignes du château, cette balade invite à parcourir les jardins illuminés de Chenonceau à la tombée de la nuit pour une visite commentée et sensorielle.



Élevés au cœur d’une alchimie parfaite entre nature et architecture unique, les vins de l’AOC Touraine-Chenonceaux célèbrent en 2021 les 10 ans de la reconnaissance de l’appellation. À l’issue de la balade, une dégustation des différentes cuvées est proposée dans la Cave historique du Château !



Infos : Samedi 25 septembre à 19h30 – 25 € / pers Durée : 1h30









Dans la même rubrique < > CroisiEurope : lancement de sa brochure 2022 ! Vallée de la Loire : sept idées de sorties intergénérationnelles en arrière-saison Coquillages, sable, galets, bois flotté... On ne peut pas tout ramasser sur une plage !