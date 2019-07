Article publié le 24/07/2019 à 08:09 | Lu 1975 fois Estivales seniors 2019 à la mairie du 5ème arrondissement : un programme unique à Paris Pour la 6e année consécutive, la Mairie du 5ème à Paris donne rendez-vous aux seniors de l'arrondissement à l'occasion des Estivales seniors. Depuis le 15 juillet et jusqu’au 30 août, tous les après-midis de semaine de 15h à 17h, une activité est proposée gratuitement. Une belle initiative locale dans la capitale.

ème arrondissement se mobilisent de manière concrète contre l'isolement des aînés ; une vraie problématique l’été…



Dans ce contexte, des activités variées sont proposées tous les après-midis de la semaine : au programme, des ateliers culinaires, des ateliers formes (bien-être, gymnastique douce…), des visites culturelles dans le 5e arrondissement (thermes de Lutèce, muraille de Philippe Auguste, parcours sur les traces d'écrivains et philosophes dans l'arrondissement), des concerts, des conférences et même un grand bal. Il y en a donc pour tous et pour tous les goûts !



Comme le souligne Florence Berthout (LR), maire du 5ème arrondissement, « de la mi-juillet à fin août, l’esprit de solidarité et de convivialité sera à l’honneur au sein de la mairie qui sera ouverte chaque après-midi de 15h à 17h et 5 jours sur 7, pour y accueillir des concerts, des ateliers d’art créatif et culinaire, des séances d’activités sportives ou encore des conférences ».



Selon la mairie, l'édition 2018 a concerné un millier de personnes âgées. Le succès devrait être encore au rendez-vous àl’occasion de cette 6ème édition, d’ailleurs de nombreux ateliers sont déjà complets. Précisons que les ateliers cuisines accueillent jusqu'à 25 personnes et chaque visite une cinquantaine de personnes. Une bonne manière d’apprendre et découvrir tout en faisant des rencontres.



Toutes les activités sont gratuites et sur inscription. Ouvertes à tous les seniors, elles sont réservées en priorité aux habitants du 5e arrondissement.



Inscriptions aux Estivales seniors, 21, place du Panthéon, à cabma05-invitation@paris.fr ou au 01.56.81.75.39.











