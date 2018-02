Erbalab : un condensé de bienfaits qui s'administre par le biais d'un spray

On connait tous les compléments alimentaires et les traitements à base de produits naturels que l’on consomme en pilules, en sirop, en huiles voire en poudre pour certains. Il existe de nos jours, une toute nouvelle manière de s’administrer ces produits.



Comment ? Par le biais d’une petite pression pour une prise en sublingual. Objectif ? Atteindre rapidement la circulation systémique et garantir la teneur en actifs en évitant de traverser la barrière digestive. Le concept est intéressant et le discours est séduisant.



Par ailleurs, le contenant est une pompe de type « AIRLESS » (flacon de 30 ml) qui offre une conservation maximale des composants en empêchant l’air de rentrer, et ainsi de dégrader les actifs. Là encore, le procédé est innovant.



Trois produits sont référencés chez N&D depuis le mois de février 2018 : pépins de pamplemousse (pour renforcer ses défenses immunitaires) ; chicorée sauvage, fer, magnésium et thym (pour aider au « nettoyage » de l’organisme) et enfin, mélisse et valériane (pour se détendre avant une bonne nuit de sommeil). A noter qu'il existe une large gamme de produits sur le site Internet de la marque.