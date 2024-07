Ellii : une application qui permet de faire de la prévention santé auprès des seniors L’application Ellii, imaginée avec des seniors afin de rester facile d’accès, permet de faire de la prévention santé auprès des retraités en proposant tout un panel d’activités personnalisées pour les plus de 50 ans.



De nos jours, de plus en plus d’applications sont développées afin de nous aider dans notre quotidien. Et forcément, l’univers de l’aide à domicile n’est pas en reste.



Avant de présenter ce nouveau concept, rappelons qu’une application est un petit programme spécifique et dédié qui se télécharge sur votre smartphone ou votre tablette, imaginé pour remplir ou aider à accomplir telle ou telle tâche.



L’application Ellii a été construite avec des seniors pour être particulièrement facile d’accès et d’usage. Dans la pratique, depuis son lancement en avril 2023, elle permet de faire de la prévention tout en s’amusant ! Comment ? Avec du yoga, de l’initiation à l’IA, des cours de cuisine ou de dessin…



En tout, cette plateforme numérique revendique plus de 10 types d’ateliers dédiés à la stimulation physique, cérébrale et sociale.



Inspirés par les thérapies non-médicamenteuses, soutenus par le centre d’innovation et d’usages en santé (CIUS*), des ateliers digitaux, collectifs et interactifs sont animés en petits groupes par des experts qualifiés au regard bienveillant.



Les seniors qui choisissent cette application restent libres de leur choix ! Ils peuvent y mettre fin quand ils le souhaitent sans contrainte d’abonnement.



Depuis avril 2024, suite à deux conventions signées avec la Carsat Sud-Est et la Carsat Normandie ELLII fait partie des aides que l’Assurance retraite peut désormais proposer aux retraités éligibles au dispositif « OSCAR ». Publié le 19/07/2024 à 01:00 | Lu 2709 fois



