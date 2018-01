Article publié le 11/01/2018 à 14:40 | Lu 118 fois Ellcie-Healthy : les lunettes intelligentes qui vous empêchent de vous endormir au volant Au volant, on le sait, la vue c’est la vie. Voici donc une nouvelle paire de lunettes intelligentes et française baptisée Ellcie-Healthy, qui permet de prévenir l’endormissement au volant. Cette solution visuelle connectée innovante sera disponible sur le marché dès le mois d’avril 2018 dans les points de vente Optic 2ooo.

Selon un sondage BVA de 2015, deux tiers des personnes interrogées estiment avoir déjà éprouvé un problème de santé au volant. Interrogés sur les principaux troubles ressentis, ils évoquent principalement : la somnolence (pour la moitié d'entre eux).



Pour les conducteurs, ces symptômes sont attribués à un manque de sommeil ou à de la fatigue (77%), au stress (54%) mais également à un problème de santé non encore traité (16%) et enfin, à la prise de médicaments (12%).



On comprend dès lors, l’importance de trouver des solutions pour réduire les risques d’endormissement des conducteurs. Dans ce contexte, l’enseigne Optic 2ooo vient de présenter des lunettes intelligentes qui préviennent l’endormissement au volant.



Co-développées avec la start-up française EllcieHealthy, cette monture connectée est dotée de capteurs infrarouges, d’un accéléromètre et d’un gyroscope intégrés qui identifient et mesurent les signes précurseurs de l’endormissement.



Facile d’utilisation, si des signes de baisse du niveau d’attention sont détectés, l’alerte est donnée via la monture par le clignotement de LED rouges et/ou par un buzzer situé dans les branches qui émet un signal sonore ou bien encore par la sonnerie du téléphone de ses passagers. Cette paire de lunettes sait rester légère (22 gr) malgré la techno embarquée et se décline en une gamme de cinq montures ; deux pour hommes, deux pour femmes et une mixte en bleu, rouge, blanche, violet et noir. Origine France Garantie.