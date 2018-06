Eldom : lauréat du Prix Silvestre Fondation Médéric Alzheimer

La société Eldom a été créée en 2014. Elle s’est spécialisée dans la photoluminescence avec la création de lumière sans électricité à partir de minéraux dans le but de créer du balisage nocturne entièrement autonome et sans gros travaux d’installation qui permettent de réduire les chutes de personnes âgées.



On le sait, la chute peut s’avérer le début d’une longue descente aux enfers pour les personnes âgées, avec souvent une issue fatale à court ou moyen terme. Avec l’Insee qui prévoit d’ici 2040, l’arrivée de 375.000 personnes âgées supplémentaires en maisons de retraite médicalisées, le problème risque de s’accentuer dans les années à venir. Autant à domicile qu’en EHPAD.



Dans la pratique, le projet primé est une solution permettant de limiter les risques de chutes, de favoriser l’autonomie des déplacements et vérifier l’effet d’apaisement sur le comportement des individus grâce à la photoluminescence.



Après plusieurs mois de R&D, cette entreprise a mis en place une expérimentation dans une maison de retraite de Tréguier en Bretagne, en équipant huit chambres doubles de résidents atteints de troubles cognitifs. Ces dispositifs permettent aux résidents de se repérer dans la chambre.



Ainsi, les mains courantes, le positionnement du lit, les interrupteurs, l’accès aux toilettes deviennent visibles sans nuire au sommeil des autres résidents. Par ailleurs, ce balisage crée une ambiance douce dans la chambre, contrairement à une lumière artificielle beaucoup plus « violente ».



Outre une réduction des risques de chute, ces solutions photoluminescentes présentent également l’avantage de réaliser des économies d’énergie conséquentes pour les établissements. Ces dispositifs seront fabriqués sous forme de kit amovible afin qu’ils puissent être enlevés puis rajouter d’une chambre à l’autre. Il s’agira de stickers, de PVC et de plaque aluminium photoluminescents.



Rappelons que cet appel à prix de la Fondation Médéric Alzheimer portait sur la prévention des troubles cognitifs et la promotion de l'autonomie et de la sécurité à domicile. En tout, 25 dossiers ont été reçus. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement de leur projet par la Fondation Médéric Alzheimer avec l'appui du living lab de la Fondation.



*avec le soutien de René Silvestre, président de l'incubateur de start-up Pépinière 27