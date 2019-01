Article publié le 28/01/2019 à 18:11 | Lu 11321 fois Économies d'énergie : des fenêtres PVC pour seniors bricoleurs Fenêtres en PVC à double vitrage, volets roulants électriques en aluminium, portes-fenêtres à seuil plat... Vous êtes de plus en plus nombreux à investir dans la rénovation de votre habitat, que ce soit pour réaliser des économies d'énergie ou pour améliorer le confort de votre logement. Mais savez-vous qu'il existe des solutions économiques pour effectuer vous-même la pose de ces éléments de menuiserie ? Le point avec le gérant du site Fenetre123.fr.





Isolation thermique ou phonique : le "do it yourself" plébiscité par les Seniors "La grande majorité de nos clients sont des Seniors ayant une bonne expérience du bricolage, qui sont soucieux de réaliser des économies significatives sur leur budget de rénovation" confirme ainsi Nicolas Servy, le gérant du site.



" Les Seniors sont de plus en plus nombreux à consulter notre offre et à utiliser nos configurateurs en ligne. Poser eux-mêmes des fenêtres à double vitrage ou des volets roulants ne leur fait pas peur et ils savent qu'en venant chez nous, ils pourront obtenir les meilleurs prix du marché sans transiger sur la qualité des produits"

De fait, Fenetre123.fr séduit aussi bien les pros du bâtiment que les particuliers éclairés grâce à une gamme de produits de conception allemande qui allie innovation technologique et économie d’énergie, tout en répondant aux exigences de la réglementation actuelle.



Le niveau de personnalisation des menuiseries : un facteur-clé dans l'acte d'achat des Seniors Contrairement à de nombreux autres vendeurs de menuiseries sur-mesure sur Internet, qui ne proposent qu'un nombre restreint d'options pour la configuration de leurs fenêtres PVC, Fenetre123.fr a choisi de répondre précisément aux besoins de ses clients, en leur offrant un haut niveau de personnalisation.



Couleurs, ventilations, verres, poignées, volets intégrés, petits bois, accessoires de pose : rien n'est laissé au hasard ! Vous pouvez ainsi choisir l'habillage qui doit recouvrir l'ancien bâti en bois, les pièces d'appui en plastique, les cornières en partie basse du dormant en rénovation ou encore les profilés de recouvrement placés à l'intérieur de votre habitation pour cacher les irrégularités d'une baie. Un souci du détail qui plaît aux Seniors et qui prend évidemment toute son importance, lorsqu'il s'agit d'équiper ou de rénover un logement.



Sachez enfin que les châssis PVC proposés par cette entreprise peuvent accueillir des verres phoniques, doubles, feuilletés ou triples et être configurés en version 1, 2, 3 ou 4 vantaux, des systèmes à haut rendement thermique qui allient économie d'énergie, luminosité et confort en toute saison.

Un calculateur en ligne pour vous permettre d'établir votre budget en toute transparence "Nous sommes l'un des rares vendeurs de fenêtres en PVC à proposer un calculateur en ligne disponible 24/7 avec autant d'options. Grâce à cet outil, nos futurs clients peuvent choisir la configuration et les options souhaitées pour leurs fenêtres PVC, obtenir une cotation immédiate et passer directement commande sur notre site Internet" poursuit le gérant du site.

Une transparence tarifaire qui est plus que louable, dans un secteur où les prix varient fortement d'un prestataire à l'autre et où il n'est pas rare que la facturation se fasse à la "tête du client"...



Crédit d'impôt et prêt à taux zéro : le point sur les incitations financières proposées par l'État

Bonne nouvelle si vous envisagez de rénover votre logement ! Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit en effet la suppression des conditions de ressources applicables pour bénéficier du cumul du CITE (Crédit d'impôt pour la Transition Énergétique) avec l'éco-prêt à taux zéro pour les offres émises à compter du 1er mars 2016.



Pour rappel, le CITE est un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectuées par le contribuable pour la qualité environnementale de son logement.



Destiné aux locataires, propriétaires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale, ce crédit d'impôt correspond à 30 % du montant des dépenses éligibles (hors main d’œuvre), dans la limite de :

8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée,

pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune Une somme qui peut être majorée de 400 € par personne à charge ( 200 € par enfant en résidence alternée).



Le plafond s'apprécie sur une période de 5 années de suite :

pour le calcul du crédit d'impôt de 2015, le plafond s'applique aux dépenses du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2015 ;

