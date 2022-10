Article publié le 21/10/2022 à 01:00 | Lu 20 fois Doro Watch : Doro dévoile une montre connectée pour les seniors





Doro, le spécialiste suédois des produits informatiques et connectés pour les seniors vient de dévoiler sa Doro Watch, une « smartwatch » qui s’adresse plus spécifiquement aux ainés. Pour être actif en toute sécurité.

Cette montre connectée de chez Doro est conçue pour les ainés qui souhaitent rester actif tout en se sentant en sécurité. C’est le concept même de tous ces produits, rappelons-le.



Comment ? Grâce à l'affichage lumineux, au contraste élevé et au large diamètre de l'écran de 1,28", la montre est très lisible. Et sa facilité d'utilisation -comme toujours chez le fabricant suédois- a été au

cœur du processus de développement de cette montre.



Ainsi, les mouvements de balayage permettent d'accéder facilement aux différentes fonctions telles que l'heure, les notifications ou les données de santé. Une seule icône très lisible s’affiche sur le cadran afin de rendre l’utilisation fluide pour les personnes âgées.



Ceux qui souhaitent garder un œil sur leur santé apprécieront également les fonctionnalités et l'application dédiée Doro qui se synchronise à la montre afin de monitorer l’activité et les métriques de santé.



L’application peut être utilisée, par exemple, pour définir des objectifs de remise en forme et suivre ses progrès, comme sur n’importe quelle autre smartwatch sur le marché. Les notifications, comme les appels, les messages, les alarmes et les événements du calendrier, sont affichées sur le cadran de la montre.



Mais cette smartwatch offre un avantage supplémentaire aux besoins de sécurité des seniors : en effet, dès qu'elle est connectée avec un smartphone Doro, le bouton inférieur rouge devient un bouton d'assistance.



Cela permet l'activation de l'application "Response by Doro", qui peut être utilisée pour joindre des contacts sélectionnés en cas d'urgence. Enfin, la montre Doro dispose d’un design qui se veut « attrayant » et d’une batterie facile à charger, à l’aide d’un socle, dont l’autonomie peut durer jusqu'à une semaine.



« Il est important pour nous que les personnes âgées puissent continuer à profiter pleinement de leur vie mais aussi rester en contact avec leur famille et leurs amis dans toutes les situations. C'est pourquoi nous développons en permanence de nouveaux produits et services innovants avec une vraie valeur ajoutée, tels que la montre » explique Isabelle Dormoy, responsable marketing Doro de la région

EMEA.







