Doro : Eva, une interface facile d'utilisation pour les personnes âgées Doro, entreprise suédoise pionnière en matière de télécommunications adaptées aux seniors, propose depuis plusieurs années déjà, des produits faciles d’usage, innovants et design. Pour une expérience encore plus fluide, ses ingénieurs ont créé l’interface Eva, pensée et conçue pour permettre aux personnes âgées, une utilisation aussi simple que conviviale.







Avec la volonté de réduire la fracture numérique entre les générations et de permette à chacun de profiter des atouts et opportunités de la technologie peu importe son âge, cette entreprise suédoise a imaginé Eva.



De quoi s’agit-il exactement ? D’une interface basée sur Android (un système d’exploitation que l’on retrouve sur pratiquement tous les téléphones) dont l’utilisation se veut facile et efficace.



Comment ça marche ? Couplée à l’ergonomie de ses smartphones, cette interface vise à faciliter leurs usages en reposant sur des verbes d’action et une interface ludique.



Sur l’écran d’accueil, Eva organise les fonctionnalités utilisées le plus souvent sous forme d’icônes basées sur les actions : Appeler, Voir, Envoyer, Ajouter, Chercher et Régler et donne également accès à la recherche Google et à l’Assistant Google à commande vocale.



Le but est d’accompagner tous les nouveaux utilisateurs, des personnes âgées dans la grande majorité des cas, qui sont perdues face à la multiplicité des applications… Ici, on capitalise uniquement sur des actions utiles et indispensables rendant le téléphone facile à comprendre.



Les smartphones et les tablettes équipés de l’interface EVA font partie de l’écosystème connecté Doro, qui inclut également la montre connectée.

Article publié le 15/11/2022 à 01:00 | Lu 217 fois