DomusVi : Saint-Jean, une nouvelle résidence médicalisée à Agen





Implantée dans le quartier Tapie récemment réhabilité et à proximité du parc Chabaud, la nouvelle résidence médicalisée Saint-Jean de DomusVi, située à Agen, et capable d’accueillir jusqu’à 92 résidents, a ouvert ses portes fin octobre 2021. Détails.

Comme l’indique Tonny Abreu, directeur opérationnel France DomusVi : « la résidence médicalisée Saint-Jean est située au cœur d’un quartier réhabilité, facile d’accès pour les familles et nos collaborateurs ».



Plus concrètement, ce nouvel établissement propose -comme la plupart de ces résidences d’ailleurs-, des espaces de vie multiples et spacieux, de nombreux salons et restaurants mais également, des espaces de relaxation et de bien-être pour la centaine de résidents.



Par ailleurs, et afin de s'adapter aux différents besoins des locataires (notamment les plus âgés), cette nouvelle adresse offre aussi une « Unité Protégée pour Personnes Désorientées » à destination des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.



Ce nouveau projet a été pensé autour des résidents et leurs familles et s’appuie sur un personnel composé d’une équipe pluridisciplinaire de 55 personnes dont 26 soignants. Elle propose par ailleurs, un accompagnement paramédical s’inscrivant dans le prolongement des activités naturellement vécues à domicile.



« La philosophie de l'établissement étant de permettre à chacun, à tout stade de la maladie, de garder une bulle d'oxygène et de bien-être » précise le groupe dans son communiqué.



Et d'ajouter : « pour garantir une qualité de vie préservée dans un cadre sécurisant, les différents espaces ont été construits autour d’un fil rouge essentiel, le bien-être des résidents : chambres lumineuses de standing avec salles de bains privatives, espace multisensoriel, espaces extérieurs fleuris avec un chemin de promenade arboré et un patio, etc. La résidence dispose également d’une terrasse panoramique ».



D’autre part, des thérapies non médicamenteuses (une grande tendance dans ce type d’établissements) sont développées grâce à des ateliers quotidiens, comme par exemple, la musicothérapie et la médiation animale sous forme de séances collectives ou individuelles



Un pôle rééducation & réadaptation a été totalement revisité afin d'axer la rééducation au centre de l'accompagnement de la personne notamment pour permettre le maintien de l'autonomie grâce à la salle de motricité et aux activités thérapeutiques proposées (gymnastique douce, atelier équilibre).



Enfin, de nombreuses activités thérapeutiques sont relayées dans la journée : atelier mémoire, atelier d'expression corporelle, atelier cuisine...

Article publié le 03/11/2022 à 02:00 | Lu 67 fois